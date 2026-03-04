Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Lanús vs. Boca EN VIVO por Internet

Enfrente tendrá a un Granate que derrotó 3-2 a Flamengo en el Maracaná para quedarse con la Recopa Sudamericana y que, tras empatar con Defensa y Justicia, disputará su primer partido como local después de esa consagración. El antecedente más cercano entre ambos fue en los octavos de final del Apertura 2025: empataron 0-0 y Boca avanzó por penales tras imponerse 4-2. Ahora, el contexto es distinto y las urgencias también.

Lanús vs. Boca: probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Lanús vs Boca

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium: