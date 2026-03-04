Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Lanús vs. Boca EN VIVO por Internet
Se juega este miércoles un partido clave por el Torneo Apertura entre Lanús y Boca por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Boca se enfrenta este miércoles a Lanús desde las 21 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en el encuentro pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto de la Ribera atraviesa un momento delicado en el campeonato local y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs.
Del otro lado estará un Granate que viene de celebrar un título internacional y que intentará trasladar esa energía positiva al ámbito doméstico.
El empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera dejó sensaciones encontradas. Después de haber superado a Gimnasia de Chivilcoy con una buena actuación de Adam Bareiro, el Xeneize parecía encaminarse hacia la recuperación, pero el gol del conjunto mendocino reavivó la impaciencia en las tribunas.
El “Movete Xeneize, movete…” bajó desde los cuatro costados y dejó en evidencia el malestar por un arranque de torneo que está lejos de lo esperado. Actualmente, el equipo se ubica noveno en la Zona A con nueve puntos y también aparece relegado en la tabla anual, por lo que la necesidad es concreta. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no solo busca una victoria que lo reposicione en la tabla, sino también recuperar confianza y solidez.
Para este compromiso, la principal novedad pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien dejó atrás el esguince en su tobillo derecho y volvería a ser titular. Su presencia aportará experiencia y claridad en la zona media. En principio, Milton Delgado saldría del once para dejarle su lugar al campeón del mundo, mientras que Tomás Aranda podría ganarse un puesto tras su buen ingreso en la última presentación.
Enfrente tendrá a un Granate que derrotó 3-2 a Flamengo en el Maracaná para quedarse con la Recopa Sudamericana y que, tras empatar con Defensa y Justicia, disputará su primer partido como local después de esa consagración. El antecedente más cercano entre ambos fue en los octavos de final del Apertura 2025: empataron 0-0 y Boca avanzó por penales tras imponerse 4-2. Ahora, el contexto es distinto y las urgencias también.
Lanús vs. Boca: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Lanús vs Boca
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario