El candidato a gobernador de Gómez Centurión pidió votar a Macri y Vidal

"Te pido que no me votes, que no votes al Frente Nos, que votes a Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto", dijo Álvarez en un video que difundió a través de sus redes sociales.

El candidato contó que decidió renunciar a sus votos para el triunfo del Frente de Todos, que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kichner, y advirtió: "Salvemos a la patria del narcotráfico, salvemos a la patria de la Revolución Bolivariana que nos quieren imponer en la Argentina".

Álvarez planteó que si triunfan los Fernández el país "corre riesgo de que vuelvan los Zaffaroni o los jueces truchos". Además, acusó a Axel Kicillof de "candidato trucho, un ilegal en la provincia".

El candidato se define como un "100% provida", quedó quinto en las PASO del 11 de agosto pasado con 168.223 votos, superando el piso exigido para poder competir en las elecciones del domingo próximo.

Kicillof obtuvo un amplio triunfo en las primarias: superó a Vidal por 1.698.278 votos. La gobernadora quedó segunda con 3.223.460 sufragios, seguida por Eduardo "Bali" Bucca (Consenso Federal), 575.202; Christian Castillo (Frente de Izquierda Unidad), 321.876, y Álvarez.