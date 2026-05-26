A pesar de la feroz interna, Javier Milei busca mostrar una foto de unidad junto a su mesa política
El presidente Javier Milei intenta retomar la centralidad de la agenda política, cooptada por los escándalos de corrupción y la feroz interna libertaria.
En un intento por mostrar unidad a pesar de la feriz interna que divide al gobierno libertario, el presidente Javier Milei encabezará este martes desde las 11 una nueva reunión de su "mesa política". El encuentro tendrá lugar en la Casa Rosada y está confirmada la participación de la senadora Patricia Bullrich, quien días atrás le exigió al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni que presente su más que demorada declaración jurada en medio del escándalo de corrupción que lo tiene en el ojo de la tormenta.
Según reveló Cecilia Camarano en Ámbito este martes, la convocatoria fue impulsada por Karina Milei y alcanzó a todos los sectores que integran el armado libertario, incluida la ex ministra de Seguridad y titular del bloque libertario en el Senado cuya relación con el entorno presidencial atraviesa momentos de distanciamiento. De hecho, Bullrich estuvo completamente relegada en los actos oficiales de ayer por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
La reunión tendrá como eje principal el diseño de la agenda legislativa que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso durante los próximos meses. El oficialismo busca recuperar iniciativa política después de una serie de conflictos internos derivados por las denuncias de enriquecimiento ilícito que pesan contra Adorni y la interna entre el caputismo y Las Fuerzas del Cielo, por un lado y el karinismo por el otro.
El objetivo será avanzar en una coordinación más aceitada entre los distintos sectores del Ejecutivo y el Congreso. En Casa Rosada consideran que el escenario legislativo requerirá un mayor nivel de articulación con aliados y bloques dialoguistas para sostener el paquete de reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el segundo semestre.
Entre los temas que podrían aparecer en la discusión figuran los proyectos anunciados días atrás por Adorni vinculados con cambios en el régimen de lobby, la ley de ludopatía, modificaciones al etiquetado frontal y un nuevo esquema de promoción de inversiones conocido como Súper RIGI. El Gobierno también analiza acelerar otras reformas vinculadas con desregulación económica y simplificación administrativa.
La presencia de Bullrich será uno de los puntos más observados del encuentro. La exministra de Seguridad mantuvo en las últimas semanas diferencias con algunos integrantes de la mesa chica libertaria y quedó en el centro de varias discusiones internas vinculadas con la estrategia política y parlamentaria del oficialismo. El lunes, en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo, se mostró alejada del resto del Gabinete en la caminata hacia la Catedral, pese a que participó del evento y la posterior reunión de Gabinete.
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