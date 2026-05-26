A pesar de la feroz interna, Javier Milei busca mostrar una foto de unidad junto a su mesa política

La presencia de Bullrich será uno de los puntos más observados del encuentro. La exministra de Seguridad mantuvo en las últimas semanas diferencias con algunos integrantes de la mesa chica libertaria y quedó en el centro de varias discusiones internas vinculadas con la estrategia política y parlamentaria del oficialismo. El lunes, en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo, se mostró alejada del resto del Gabinete en la caminata hacia la Catedral, pese a que participó del evento y la posterior reunión de Gabinete.

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