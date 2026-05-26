Axel Kicillof por el 25 de Mayo: "Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria"

Las críticas de Axel Kicillof a Javier Milei

La semana pasada, Axel Kicillof ya había criticado con dureza las políticas libertarias, en particular al proyecto que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, recortando los subsidios al consumo de gas en varias provincias, incluidos varios distritos de la de Buenos Aires.

El mandatario provincial calificaba el proyecto con media sanción de Diputados como "un gran error" y sostuvo que "va a traer consecuencias de todo tipo" en la sociedad, al tiempo que le reclamó a la cámara alta que no lo convalide.

"Muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando, que es que el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso Nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país", advirtía en recorrida por Florencio Varela.

"Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes", decía, advirtiendo que "hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales", por lo que podría derivar en acciones ante la Justicia. No obstante, reclamaba: “Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno".

kicillof en florencio varela Axel Kicillof en Florencio Varela.

En ese sentido, Kicillof señalaba que "pensé que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no", agregando que “en todo el planeta tenemos gobiernos que, ante el aumento del combustible y de la energía por el conflicto bélico en Irán, tomaron medidas. Todos menos Milei”, subrayaba.

Para el mandatario bonaerense, la intención del Gobierno Nacional es “transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, al gas, a la electricidad y ahora se agrega lo de quitar las zonas frías", que implica una fuerte suba en las tarifas de gas durante el invierno para millones de familias.