Al final, Bolsonaro mandó a su vice a la asunción de Alberto Fernández

Tras varias idas y vueltas, el brasileño optó por tener representación en la jura del líder del Frente de Todos luego de amenazar con no enviar a un funcionario de peso.

La decisión de enviar a su número dos a la Argentina se interpreta como una buena señal para iniciar una relación tranquila con Alberto, tras haber apoyado la campaña de Mauricio Macri.

OTROS MANDATARIOS

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegará con una acotada delegación, al igual que su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el de Uruguay, Tabaré Vásquez junto al presidente electo, Luis Lacalle Pou.

Por Bolivia no será de la partida Evo Morales, quien se encuentra en México, mientras que la presidenta de facto Jeanine Añez no fue invitada por Fernández, al considerar que no fue legal ni legítimo el procedimiento por el cual llegó al Poder Ejecutivo. Tampoco estará el presidente colombiano, Iván Duque.

Sí estará el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien llegó el domingo a Buenos Aires junto con su canciller Bruno Rodríguez.