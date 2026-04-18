Preocupante alerta naranja por tormentas complica a Buenos Aires y otras provincias: el informe del domingo
Casi la mitad del país se verá sacudida este domingo por fuertes precipitaciones, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó preocupantes alertas naranja y amarilla para diferentes zonas del país, entre las cuales se encuentra también Buenos Aires. Son 14 provincias en total que se verán afectadas este domingo por lluvias y tormentas de variada intensidad.
Ante este pronóstico, el organismo sugiere tener en cuenta diferentes recomendaciones, como evitar salir y no sacar la basura.
Alerta naranja para tres provincias por tormentas
Las regiones afectadas por esta advertencia del SMN son Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 13 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este domingo son Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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