"No sabemos por qué estamos detenidos", dijeron Máximo Thomsen y Ciro Pertossi ante la fiscal

Tanto Thomsen como Pertossi se negaron a declarar y siguen la misma estrategia planteada por su abogado defensor Hugo Tomei de cuestionar la labor de la representante del Ministerio Público Fiscal con miras a lograr su apartamiento.

rugbiers gesell preventiva.jpg

La fiscal Zamboni requirió días atrás extender a los ocho detenidos la imputación como coautores del asesinato mientras que imputó a los otros dos rugbiers que se encuentran en libertad como partícipes necesarios del crimen del joven de 19 años a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Los dos primeros rugbiers en presentarse ante Zamboni se negaron a declarar pero le cuestionaron que no les leyera la acusación en la primera indagatoria. "No sabemos por qué estamos detenidos" dijeron y la acusaron de haberlos engañado al leerle las pruebas en su contra pero no informarles supuestamente qué delito se les imputaba.

"Somos inocentes" insistieron y advirtieron: "Con esta fiscal no vamos a declarar".