El Gobierno dice que "estamos bien" y extiende la cuarentena

La extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio es un hecho. Pese a que no habría anuncio oficial hoy, la llamada cuarentena total que Alberto Fernández decretó ante el avance de la pandemia de coronavirus no se flexibilizará ni mucho menos será laxa como algunos sectores reclamaban. Tras sumar el apoyo de los gobernadores in situ -caso Kicillof y Rodríguez Larreta- o por videoconfirencia, el Presidente afinó el borrador que tras ser visado por la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra se publcará como DNU en el Boletín Oficial.