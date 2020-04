Dos de cada tres trabajadores independientes tiene dinero para solo un mes más de cuarentena

Una investigación cuantitativa del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA permitió demostrar que dos de cada tres trabajadores independientes a considera que tiene sustento económico para solo un mes más de aislamiento social con suspensión de casi todas las actividades.

"En caso de extenderse la cuarentena, solo el 24,8% de los participantes asevera que su economía personal puede sostenerse más de tres meses sin llegar a problemas serios de falta de dinero para cubrir necesidades básicas. Por el contrario, más de la mitad de los participantes (50,9%) solo puede sostener su economía durante un mes o menos", explicaron desde OPSA.

El estudio incluyó a 2.631 casos de mayores de 18 años que habitan en los principales centros urbanos del país: la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y las localidades más populosas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán.

De los 53,8% varones, 45,8 mujeres y 0,4% no binaries que contestaron la encuesta, el 48,6% se autodefinió "de clase media", el 34,2% de "media baja", un 5,2% de "media alta" y el 10,2% se refirió a sí como de "clase baja".

"Cuando se analizan estos datos en función de la clase social auto-percibida, los extremos vuelven a quedar reflejados en datos que indican que el 75% de las personas de clase alta o muy alta podrían sostener su economía más de tres meses, mientras que solo el 9% de las personas de clases muy bajas podría hacerlo durante ese tiempo", señalaron desde el observatorio.

"Por el contrario, el 67% de los sujetos de clase muy baja informan que solo podrían sostenerse cubriendo sus necesidades básicas durante una o dos semanas", agregaron.

Una buena noticia es que el 76% de quienes contestaron la encuesta consideró que no ha perdido para nada el sentido de su vida, y el 63% que no se siente en absoluto deprimido, pero eso no quita que las cuentas y los alimentos deban pagarse de todos modos.

"Si bien los ingresos económicos del 62,2% de los participantes del estudio se da en el marco de trabajos en relación de dependencia, el 37,8% vive de ingresos generados de manera independiente", analizaron en el OPSA, por lo que es en ese grupo "en donde la prolongación de la cuarentena puede conllevar problemas serios de falta de dinero para cubrir necesidades básicas, ya que solo el 20% podría sostener su economía durante 3 meses o más".

"Por su parte, el 65% de los trabajadores independientes solo podría sostenerla un mes o menos, mientras que el restante 15% hasta dos meses", estimaron.