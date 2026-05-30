Conmoción: dónde hallaron muerta a Agostina Vega

La investigación por el caso de Agostina Vega tuvo el peor de los desenlaces. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad hallaron el cuerpo sin vida de la adolescente en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Nuevo Ferreyra, una zona perimetral que se convirtió en el epicentro de los rastrillajes tras una serie de inconsistencias en los testimonios recabados.