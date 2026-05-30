Conmoción: dónde hallaron muerta a Agostina Vega
El caso de la adolescente desaparecida tuvo un trágico final con el hallazgo de su cadáver en un descampado.
La investigación por el caso de Agostina Vega tuvo el peor de los desenlaces. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad hallaron el cuerpo sin vida de la adolescente en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Nuevo Ferreyra, una zona perimetral que se convirtió en el epicentro de los rastrillajes tras una serie de inconsistencias en los testimonios recabados.
El hallazgo se produjo en un sector de abundante maleza y escasa iluminación. Los peritos forenses y el personal policial desplegaron un fuerte operativo en el cuadrante para preservar la escena y levantar los indicios criminalísticos necesarios para la causa.
La localización del predio donde fue encontrada la víctima no fue casual. El sitio se transformó en el punto clave de la búsqueda luego de que Claudio Barrelier, único detenido y principal sospechoso del crimen, quebrara su silencio.
En su declaración, Barrelier confesó haber estado puntualmente en ese descampado de Ampliación Nuevo Ferreyra dos días después de la desaparición de la adolescente. Esta admisión geolocalizó de inmediato las tareas de las brigadas de búsqueda, orientando los perros rastreadores y las cuadrillas hacia el terreno baldío donde finalmente se constató el hallazgo.
Las autoridades judiciales avanzan ahora en las pericias para determinar las causas de la muerte y precisar si ese descampado fue la escena primaria del femicidio o el lugar elegido para descartar el cuerpo de la joven.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Dejá tu comentario