Crimen de Agostina Vega: por qué la Justicia apunta a la madre

Renunció la defensa de Claudio Barrelier en el caso Agostina Vega

La defensa de Claudio Barrelier renunció en las últimas horas debido a un drástico cambio en la situación judicial del imputado. Su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, dio un paso al costado luego de que el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba modificara sustancialmente su testimonio ante la Justicia.

Durante su última ampliación de declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, Barrelier se "quebró" y admitió que había mentido en su primera versión de los hechos.

El acusado reconoció haber estado en el descampado que investiga la policía y aportó datos sobre un Ford Ka negro, considerado una "pieza clave" por los investigadores. Ante el cambio de estrategia de su cliente y la caída de la coartada original (donde sostenía que no conocía el destino de la menor), el letrado decidió abandonar el patrocinio legal.

Claudio Barrelier Agostina Córdoba Claudio Barrelier, detenido por el caso Agostina Vega.