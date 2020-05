Las llamas podrían salvar al mundo del coronavirus

La experimentación fue “in vitro” e indicó que el nuevo anticuerpo bloquea a los virus que tienen en su envoltura a la proteína Spike para que no infecte a células en cultivo, explicó la Universidad de Texas en un comunicado. Se usaron dos anticuerpos producidos por las llamas, que juntos se unen "firmemente" a esta proteína del coronavirus, la responsable de que el virus penetre en las células humanas.

De avanzar el proyecto, se necesitarán estudios adicionales (y no sólo en animales) para saber en qué medida el cuerpo humano puede recibir anticuerpos de una llama.

Como viene sucediendo en todas las investigaciones alrededor del mundo, los científicos planean probar sus resultados en animales como hamsters o macacos y luego probar en humanos. Para esto deberán pasar varios meses, ya que es un estudio que recién comienza.

“Las vacunas deben ser administradas uno o dos meses antes de la infección para proporcionar protección, mientras que las terapias de anticuerpos son eficaces tras la administración y pueden emplearse para tratar alguien que ya está enfermo para disminuir la gravedad de la enfermedad”, explicó Jason McLellan, de la Universidad de Texas, sobre el beneficio del medicamento.

Para la investigación, usaron a una llama de cuatro años llamada Winter, que vive en una granja en Bélgica junto a otras 130 llamas y alpacas. Su participación no es nueva sino que viene desde 2016 cuando el equipo estudiaba el SARS-CoV-1 y el MERS, dos coronavirus anteriores. El animal recibe durante seis semanas inyecciones de proteína Spike procedentes de esos coronavirus.

Estos mamíferos también fueron usados para investigar el VIH y la gripe, con buenos resultados. Los tiburones también tienen estos anticuerpos más pequeños, pero "no son un gran modelo experimental y son mucho menos tiernos que las llamas", dijo Daniel Wrapp, un estudiante graduado afiliado a la Universidad de Texas en Austin y Dartmouth College, y un compañero -autor de la nueva investigación, según informa The New York Times.