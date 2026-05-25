Darío Cvitanich estalló de furia porque Chechu Bonelli regaló a un miembro de su familia
Tras la separación, trascendieron detalles de una fuerte interna que habría surgido por el destino de la perrita que compartían y que terminó generando tensión.
La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera un conflicto inesperado relacionado con la mascota familiar. La información salió a la luz en Puro Show, donde la panelista Pochi contó detalles de una situación que, según explicó, habría generado una nueva fuente de tensión entre la expareja.
De acuerdo con lo relatado al aire, el desacuerdo comenzó cuando ambos intentaban resolver quién quedaría a cargo de la perrita que compartían durante la relación. “Las mascotas necesitan que haya gente en la casa”, explicó Pochi, al señalar que la organización cotidiana y la disponibilidad para cuidar al animal habrían sido parte central de la conversación.
Según la periodista, inicialmente se habría llegado a un acuerdo para que la mascota permaneciera junto a Bonelli, ya que en la vivienda donde reside la modelo siempre habría alguien presente para acompañarla y atender sus necesidades.
La decisión de Chechu Bonelli que habría generado tensión
Sin embargo, el conflicto habría escalado cuando la situación tomó un giro inesperado. “Le habría regalado la perrita a una de las empleadas”, aseguró Pochi, generando sorpresa entre los presentes en el estudio.
La información, siempre según el relato televisivo, habría provocado malestar en el entorno de Cvitanich. “Cuando Darío se entera que regaló a la mascota, le pidió por favor a alguien de su familia, que vive en el interior, que viniera a buscarla”, explicaron durante el programa.
Finalmente, trascendió que uno de los hermanos del exjugador habría viajado desde la ciudad de Baradero para quedarse con el animal y garantizar que continuara “dentro de la familia”, en un episodio que volvió a exponer las tensiones surgidas tras la ruptura.
Las diferencias económicas que aún los enfrentan
Más allá del conflicto por la mascota, en Puro Show también trascendieron detalles sobre cómo sería la dinámica económica entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tras la separación. Según relató Pochi, el exfutbolista continuaría afrontando ciertos gastos vinculados al hogar donde viven sus hijas junto a la modelo, incluyendo el pago de dos empleadas domésticas pese a mantener un régimen de tenencia compartida.
“Él no tiene ayuda todo el tiempo. Él solo, cuando van las chicas”, explicó la panelista, al remarcar que Cvitanich habría priorizado garantizar comodidad y acompañamiento constante para sus hijas en la casa materna.
Además, aseguraron que las tensiones por cuestiones económicas seguirían apareciendo en situaciones cotidianas. “Cada vez que hay un cumpleaños, Chechu lo suma a los grupos de mamis para que él se ocupe también de pagar los regalos”, comentó Pochi. Y agregó una interpretación sobre el vínculo actual entre ambos: “Claramente ella, ante ese dolor, debe estar diciendo ‘ocupate de todo’. Muchas veces sucede”.
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