Darío Cvitanich estalló de furia porque Chechu Bonelli regaló a un miembro de su familia

Finalmente, trascendió que uno de los hermanos del exjugador habría viajado desde la ciudad de Baradero para quedarse con el animal y garantizar que continuara “dentro de la familia”, en un episodio que volvió a exponer las tensiones surgidas tras la ruptura.

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Las diferencias económicas que aún los enfrentan

Más allá del conflicto por la mascota, en Puro Show también trascendieron detalles sobre cómo sería la dinámica económica entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tras la separación. Según relató Pochi, el exfutbolista continuaría afrontando ciertos gastos vinculados al hogar donde viven sus hijas junto a la modelo, incluyendo el pago de dos empleadas domésticas pese a mantener un régimen de tenencia compartida.

“Él no tiene ayuda todo el tiempo. Él solo, cuando van las chicas”, explicó la panelista, al remarcar que Cvitanich habría priorizado garantizar comodidad y acompañamiento constante para sus hijas en la casa materna.

Además, aseguraron que las tensiones por cuestiones económicas seguirían apareciendo en situaciones cotidianas. “Cada vez que hay un cumpleaños, Chechu lo suma a los grupos de mamis para que él se ocupe también de pagar los regalos”, comentó Pochi. Y agregó una interpretación sobre el vínculo actual entre ambos: “Claramente ella, ante ese dolor, debe estar diciendo ‘ocupate de todo’. Muchas veces sucede”.