Sandra Pettovello decretó un aumento para jubilados de Anses en junio
En línea con el esquema de movilidad vigente, los haberes tendrán un ajuste del 2,58%. Descubrí todos los detalles en la nota.
Los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán una actualización en junio del 2,58%, en el marco del esquema de movilidad previsional que ajusta los haberes según la inflación. El objetivo de este mecanismo es preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la escalada de precios.
Con este incremento, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $473.317 para quienes cobran el monto completo con bonos y adicionales. Esta cifra incluye la actualización mensual y el bono extraordinario de $70.000, aunque se le debe sumar la primera cuota del aguinaldo que equivale a $201.659.
Cuánto cobra la jubilación mínima en junio de 2026
El haber mínimo de los jubilados se actualizará en junio y pasará a ubicarse en torno a los $403.317,99 tras aplicar el aumento del 2,58% correspondiente al esquema de movilidad. Sin embargo, ese no es el ingreso final del mes. A ese monto base se le agrega el bono previsional de $70.000, que se mantiene fijo, lo que eleva el total a $473.317,99.
Además, en junio se abona la primera parte del aguinaldo, que equivale a la mitad del haber mensual más alto, que rondará en los $201.659. De esta manera, el ingreso total del mes para quienes cobran la mínima asciende a $674.976,99.
Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones más altas
La jubilación máxima del sexto mes se ubica en torno a los $2.713.948,18 luego de la actualización correspondiente. A este monto se le suma el medio aguinaldo, que en este caso es de aproximadamente $1.356.974,09.
A diferencia de los haberes más bajos, quienes cobran la jubilación máxima no perciben el bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado exclusivamente a los ingresos más bajos del sistema.
Cuánto perciben PUAM y pensiones no contributivas
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualiza en junio a unos $322.654,39. Con la suma del bono extraordinario de $70.000, el ingreso mensual total alcanza los $392.654,39. A este monto se le agrega el medio aguinaldo, que ronda los $161.327,20.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el haber se ubica en torno a $282.322,60. Con el bono de $70.000 incluido, el total mensual llega a $352.322,60, mientras que el aguinaldo estimado es de $141.161,30. Tanto en PUAM como en PNC, el bono extraordinario se cobra de manera completa, sin reducciones ni escalas.
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