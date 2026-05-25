Sandra Pettovello decretó un aumento para jubilados de Anses en junio

Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones más altas

La jubilación máxima del sexto mes se ubica en torno a los $2.713.948,18 luego de la actualización correspondiente. A este monto se le suma el medio aguinaldo, que en este caso es de aproximadamente $1.356.974,09.

A diferencia de los haberes más bajos, quienes cobran la jubilación máxima no perciben el bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado exclusivamente a los ingresos más bajos del sistema.

Cuánto perciben PUAM y pensiones no contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualiza en junio a unos $322.654,39. Con la suma del bono extraordinario de $70.000, el ingreso mensual total alcanza los $392.654,39. A este monto se le agrega el medio aguinaldo, que ronda los $161.327,20.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el haber se ubica en torno a $282.322,60. Con el bono de $70.000 incluido, el total mensual llega a $352.322,60, mientras que el aguinaldo estimado es de $141.161,30. Tanto en PUAM como en PNC, el bono extraordinario se cobra de manera completa, sin reducciones ni escalas.