Periodista de C5N denuncia "apriete" de un funcionario de Macri

En diálogo con C5N, relató lo sucedido y las repercusiones luego de exponer los mensajes recibidos a través de las redes sociales: “Lamentablemente estas cosas no sorprenden, pero que sigan sucediendo con los altísimos niveles de impunidad que muestran algunos sectores de la justicia, no me pasó en tantos años de profesión”, expresó el periodista.

“En este caso fue una secuencia con Hipólito Nosiglia que fue vocero del ex ministro de Justicia Germán Garavano, a quien no conocía porque hablaba con el ministro sin intermediarios. Me sorprendió que esta persona se contactó conmigo de la nada sin haber tenido jamás un trato, con un breve intercambio de mensajes en WhatsApp”, expuso Martín.

Mariano Martín - Denuncia

Según contó, primero le preguntó por qué se había mencionado en la entrevista a Juan Bautista Mahiques, ex consejero de la magistratura por el gobierno anterior y actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y le reenvió una nota periodística donde le asignaban declaraciones a Figueroa donde ella no quería mencionar a Mahiques.

Mariano Martín on Twitter El sábado pasado entrevistamos en @TomayDacaRadio a la camarista de Casación Ana María Figueroa. Para nuestra sorpresa habló de presiones durante el macrismo. No dio nombres pero ante mis consultas negó aludir a dos funcionarios y calló (y rió) cuando mencioné a un tercero... — Mariano Martín (@marianoemartin) May 9, 2020

Mariano Martín on Twitter Fue cuando repregunté por @jbmahiques exconsejero de la Magistratura y actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí el tema escaló y derivó en un escándalo político con denuncias sobre la denominada "mesa judicial" del macrismo. — Mariano Martín (@marianoemartin) May 9, 2020

“Vas a tener que pedir disculpas”, le exigió Nosiglia a través de los mensajes de WhatsApp que Martín compartió en su cuenta de Twitter. "La entrevista fue con una camarista de casación que dio una denuncia pública y política de una intensidad altísima. Dijo 'fui apretada durante el Gobierno de Mauricio Macri por una persona que estaba por debajo del ministro Germán Garavano. Si yo no le hubiera preguntara por algunos nombres de la mesa judicial hubiese sido un periodista del cual no me sentiría tranquilo con mi profesión. Le pregunté dos hombres, los negó, cuando le nombré a Mahiques hizo silencio y se rió".

Mariano Martín on Twitter Ahí me enteré de un tal Hipólito Nosiglia, @hipnosi que se contactó conmigo por whatsapp. Al parecer era el jefe de prensa de Mahíques. El intercambio fue por cierto breve pero bastante al grano. pic.twitter.com/Ofx60spAGF — Mariano Martín (@marianoemartin) May 9, 2020

Mariano Martín on Twitter El subrayado es mío. Mirá que hace hace 25 años laburo de esto y me toca lidiar con gente pesada pero esto no me había pasado. Que un funcionario a quien no conozco y con el que nunca había tenido trato me mande un mensaje así para mi fue inédito. Y preocupante. pic.twitter.com/3BsSUJm4Xl — Mariano Martín (@marianoemartin) May 9, 2020

“El subrayado es mío. Mirá que hace 25 años laburo de esto y me toca lidiar con gente pesada pero esto no me había pasado. Que un funcionario a quien no conozco y con el que nunca había tenido trato me mande un mensaje así para mí fue inédito. Y preocupante”, tuiteó Martín junto a los mensajes recibidos.

A través de Twitter, el periodista expuso que “desde ese día supe que habíamos pateado un hormiguero casi sin pretenderlo. Operaciones de prensa de todo tipo, mensajes que invitaban a no seguirla y otras señales en el mismo sentido. Pero como el tema había llegado al carril político dejé pasar aquel mensaje. Hasta hoy”.

“Guardé el mensaje y no lo di a conocer antes porque hoy volví a hacer el programa de radio donde un magistrado volvió a hablar de aprietes durante en macrismo. Ahí le envié un mensaje privado a Mahiques a ver si quería hacer su descargo porque me parecía lógico”, relató Martín en diálogo con el canal.

Fue entonces cuando Hipólito Nosiglia se volvió a contactar diciéndole que era “un caradura”.

Mariano Martín on Twitter Parece que a @hipnosi tampoco le gustó eso así que volvió a la carga. Resulta que a algunos los sospechan por aprietes y responden... apretando. Eso es todo. Quería que lo supieran. pic.twitter.com/qrzQeBVmCs — Mariano Martín (@marianoemartin) May 9, 2020