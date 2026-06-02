Estremecedor audio de la joven que logró escapar de Claudio Barrelier y lo denunció
Atada y semidesnuda, la víctima pudo librarse y pedir auxilio. El acusado estuvo preso 20 días y había quedado en libertad tras pagar una fianza millonaria.
Claudio Barrelier, único detenido y acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, ya había sido denunciado por privación ilegítima de la libertad hace un año. Por ese hecho estuvo preso 20 días, pero, tras pagar una fianza millonaria, había en libertad. Ahora, la víctima de aquel brutal ataque habló por primera vez y compartió el escalofriante relato de lo ocurrido en la casa del imputado.
El hecho denunciado tuvo lugar el 5 de mayo de 2025. El escenario fue la misma vivienda ubicada en la calle Del Campillo 878 del barrio Cofico donde se cree que ocurrió el femicidio de Agostina. Barrelier fue denunciado, estuvo preso pero el fiscal Iván Rodríguez ordenó su liberación luego del pago de una fianza de cinco millones de pesos. La causa sigue activa.
La joven, que al momento del hecho tenía 20 años, contó su historia en dialogó con Cadena 3, en una entrevista que fue publicada con su voz distorsionada para preservar su identidad y por cuestiones de seguridad. No solo dio detalles sobre la mecánica del ataque, sino que cuestionó el accionar del sistema judicial que permitió dejar a Barrelier en libertad.
Habló la joven que había denunciado a Claudio Barrelier en 2025
Según su declaración, la mujer ingresó a la casa junto a Barrelier y dejó su moto en la vereda. “Yo no tenía miedo, pero presentía algo", reveló.
Una vez dentro de la vivienda, Barrelier sacó un arma. "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", afirmó. Acto seguido, él le pidió su celular, a lo que la joven se negó. Luego, la obligó a sentarse en la cama y le exigió que se sacara la ropa.
"Le pregunté: '¿Querés tener relaciones?' y '¿Por qué de esta manera?'", relató. Según indicó, el acusado le respondió: “Las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tiene que confiar en vos”.
"Yo estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", expresó la joven en su relato.
Posteriormente, el acusado utilizó un cuchillo para cortar una cinta adhesiva y la hizo acostar: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta", detalló la denunciante.
El escape de la casa de Claudio Barrelier
Según contó la joven, cuando Barrelier se distrajo buscando las llaves de su moto, ella logró escapar debido a que sus pies no habían quedado bien sujetados. "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", dijo.
La joven pidió por favor que llamaran a la Policía porque Barrelier estaba armado y sus pertenencias habían quedado dentro de la vivienda: "Tenía miedo de que me hiciera algo", sostuvo.
Cuando la policía llegó al lugar, ella contó todo lo sucedido, pero Barrelier aseguró que no la conocía, que no sabía quién era y que todo era una mentira. Sin embargo, una cámara de seguridad ubicada en inmediaciones a la casa había grabado lo sucedido.
La Justicia ordenó un allanamiento en la casa del acusado donde encontraron las zapatillas, la calza y el buzo de la víctima, pero no hallaron su celular. Tampoco encontraron el cuchillo ni el arma.
"Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días", reclamó respecto al accionar judicial.
Barrelier recuperó la libertad tan solo 20 días después: "Yo ni sabía que había salido. Me llaman a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron a declarar de nuevo. Me retienen el celular y de ese día no supe más nada del caso".
La víctima indicó que, si bien el acusado no volvió a contactarse con ella, sintió temor al enterarse de que Agostina había entrado a la misma vivienda. "Podría haber sido yo. No tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", reflexionó tras conocerse el hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años.
"Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario