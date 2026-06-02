Estremecedor audio de la joven que logró escapar de Claudio Barrelier y lo denunció

Una vez dentro de la vivienda, Barrelier sacó un arma. "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", afirmó. Acto seguido, él le pidió su celular, a lo que la joven se negó. Luego, la obligó a sentarse en la cama y le exigió que se sacara la ropa.

"Le pregunté: '¿Querés tener relaciones?' y '¿Por qué de esta manera?'", relató. Según indicó, el acusado le respondió: “Las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tiene que confiar en vos”.

"Yo estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", expresó la joven en su relato.

Posteriormente, el acusado utilizó un cuchillo para cortar una cinta adhesiva y la hizo acostar: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta", detalló la denunciante.

El escape de la casa de Claudio Barrelier

allanamiento casa barrelier La casa de Claudio Barrelier en barrio Cofico, Córdoba Gentileza El Doce

Según contó la joven, cuando Barrelier se distrajo buscando las llaves de su moto, ella logró escapar debido a que sus pies no habían quedado bien sujetados. "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", dijo.

La joven pidió por favor que llamaran a la Policía porque Barrelier estaba armado y sus pertenencias habían quedado dentro de la vivienda: "Tenía miedo de que me hiciera algo", sostuvo.

Cuando la policía llegó al lugar, ella contó todo lo sucedido, pero Barrelier aseguró que no la conocía, que no sabía quién era y que todo era una mentira. Sin embargo, una cámara de seguridad ubicada en inmediaciones a la casa había grabado lo sucedido.

La Justicia ordenó un allanamiento en la casa del acusado donde encontraron las zapatillas, la calza y el buzo de la víctima, pero no hallaron su celular. Tampoco encontraron el cuchillo ni el arma.

"Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días", reclamó respecto al accionar judicial.

Barrelier recuperó la libertad tan solo 20 días después: "Yo ni sabía que había salido. Me llaman a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron a declarar de nuevo. Me retienen el celular y de ese día no supe más nada del caso".

La víctima indicó que, si bien el acusado no volvió a contactarse con ella, sintió temor al enterarse de que Agostina había entrado a la misma vivienda. "Podría haber sido yo. No tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", reflexionó tras conocerse el hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años.

"Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.