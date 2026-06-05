Tras su muerte, Yanina Latorre habló de la ideología política de Indio Solari: "Tampoco me parece..."
La siempre mediática Yanina Latorre se refirió a quienes cuestionaban el patrimonio de uno de los máximos ídolos del rock nacional. ¿Qué dijo?
Indio Solari murió este viernes, dejando un vacío enorme en sus seguidores y fanáticos, al igual que en todo el país que, de un modo u otro, ha valorado y reconoce su legendaria obra en la música nacional. Tras la noticia, diversos medios se hicieron eco de lo sucedido, como Yanina Latorre y su equipo en El Observador 107.9.
La siempre mediática abordó de forma particular las críticas que recibió el músico -incluso, postmortem- por su buen pasar económico, que no era más que una evidencia de su exitosa huella en la industria nacional. "Él tenía una pileta aclimatizada que era con aguas termales, que ya la tenía desde antes, no es que se la hicieron por esto de la enfermedad. Es verdad que una de las terapias para la gente que tiene mal de Parkinson es la pileta climatizada. Él siempre decía que no todo el mundo tiene la suerte", indicó.
Y añadió: "Un tipo que ha ganado mucha guita. Un talentoso, una trayectoria terrible. Hoy leía mucha gente en Twitter que le ponía que, bueno, no vivió como él pregonaba. A ver, chicos, él ganó la guita laburando, entiendo, y vivía en una mansión en Parque Leloir. Mostraban como una foto, y es verdad, tenía plata y vivía en su mansión y tenía una pileta de agua caliente", manifestó Yanina Latorre, defendiendo en este sentido al artista.
"Hoy hay gente que decía 'un tipo que defendía el kichnerismo y murió en una mansión y tenía una pileta de aguas termales'. Lo podía garpar, no nos debía nada. Era súper autero, vivió siempre como pregonó, y no es lo que estoy defendiendo porque no soy ni fan, ni lo conozco ni nada, pero tampoco me parece después de muerto hacerlo mierda por la ideología", opinó la conductora, separando las cuestiones políticas de la inmensa trayectoria de Indio.
De qué murió Indio Solari: se conocieron los detalles de la autopsia
En las últimas horas, la Justicia dio a conocer los detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Indio Solari. A través de un informe emitido por la Fiscalía General de Morón, se confirmaron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Los primeros informes revelaron que el fallecimiento del cantante se debió a un cuadro clínico agudo y descascarando cualquier tipo de especulación.
La investigación se encuentra bajo la órbita del Dr. Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 2 de Ituzaingó, quien coordinó las pericias en el lugar del hecho y la recolección de los primeros testimonios en la vivienda del artista.
Los detalles de la autopsia a Indio Solari
De acuerdo con lo establecido por los peritos y las declaraciones recopiladas en la propiedad de Parque Leloir, el trágico desenlace ocurrió durante las primeras horas de la madrugada:
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El hallazgo: El Indio se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio. Al comenzar la jornada, su cuidadora llegó a la vivienda y, al notar su ausencia en los ambientes principales, se dirigió hacia el sector del natatorio.
El rescate: Allí constató que el cuerpo del músico se encontraba en el agua. De inmediato, junto a la esposa de Solari, procedieron a retirarlo de la piscina y dieron aviso urgente a los servicios de emergencias médicas.
Maniobras de reanimación: El personal de salud que arribó al lugar le practicó intensas maniobras de RCP, aunque lamentablemente con resultados negativos.
Muerte inmediata y sin ahogamiento
El dato central de la autopsia arrojó luz sobre la causa exacta del deceso, descartando una asfixia por sumersión: "Se estableció que (...) a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento".
Los médicos forenses precisaron que la causa eficiente de la muerte es de origen no traumático, provocada por el mencionado accidente cerebrovascular. Si bien las conclusiones iniciales son concluyentes para la fiscalía, el causal quedará ratificado de manera definitiva con las pericias complementarias e histopatológicas que se realizarán en los próximos días sobre las muestras extraídas durante el procedimiento.
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