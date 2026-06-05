Tras su muerte, Yanina Latorre habló de la ideología política de Indio Solari: "Tampoco me parece..."

Los primeros informes revelaron que el fallecimiento del cantante se debió a un cuadro clínico agudo y descascarando cualquier tipo de especulación.

La investigación se encuentra bajo la órbita del Dr. Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 2 de Ituzaingó, quien coordinó las pericias en el lugar del hecho y la recolección de los primeros testimonios en la vivienda del artista.

indio solari

Los detalles de la autopsia a Indio Solari

De acuerdo con lo establecido por los peritos y las declaraciones recopiladas en la propiedad de Parque Leloir, el trágico desenlace ocurrió durante las primeras horas de la madrugada:

El hallazgo: El Indio se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio. Al comenzar la jornada, su cuidadora llegó a la vivienda y, al notar su ausencia en los ambientes principales, se dirigió hacia el sector del natatorio.

El rescate: Allí constató que el cuerpo del músico se encontraba en el agua. De inmediato, junto a la esposa de Solari, procedieron a retirarlo de la piscina y dieron aviso urgente a los servicios de emergencias médicas.

Maniobras de reanimación: El personal de salud que arribó al lugar le practicó intensas maniobras de RCP, aunque lamentablemente con resultados negativos.

Muerte inmediata y sin ahogamiento

El dato central de la autopsia arrojó luz sobre la causa exacta del deceso, descartando una asfixia por sumersión: "Se estableció que (...) a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento".

Los médicos forenses precisaron que la causa eficiente de la muerte es de origen no traumático, provocada por el mencionado accidente cerebrovascular. Si bien las conclusiones iniciales son concluyentes para la fiscalía, el causal quedará ratificado de manera definitiva con las pericias complementarias e histopatológicas que se realizarán en los próximos días sobre las muestras extraídas durante el procedimiento.