Multitudinaria "misa ricotera" en Plaza de Mayo y en todo el país: fanáticos despiden a Indio Solari

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Carlos "Indio" Solari se definía como un "hippie viejo" de izquierda que combinaba los principios de "amor, paz y contracultura" con banderas de corte socialista.

Era el primero en decir que el presidente Javier Milei, en las antípodas de su pensamiento, está "loco" y que todos sus partidarios son "bucaneros" cuyo único interés real es el saqueo de miles de millones de dólares. Quizás por eso no sorprende el silencio de Javier Milei, que se limitó a compartir en su perfil de X el mensaje de Martín Menem sobre la imposibilidad de realizar el velatorio de Indio Solari en el Congreso.