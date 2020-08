En medio del escándalo judicial, Macri pasea por París y aún decide si irá a la Costa Azul

Esto desató una serie de críticas de propios y ajenos por la lujosa estadía que está llevando en la capital francesa, en medio de la crisis económica en la que dejó sumida a la Argentina, que se profundizó con la actual pandemia, y que el actual gobierno negocia con los acreedores para no caer en default.

El ex presidente y su familia siguen hospedados en el exclusivo Hotel La Réserve, que es el más caro de París. Este hotel cuenta con 26 suites y 14 habitaciones. Pasar la noche en ese lugar cuesta entre 900 y 1.800 euros. Durante el día sábado fueron a cenar con amigos de Juliana Awada en el célebre café y restauran de los Deux Magots, y volvieron al lujoso hotel, a pesar de lo que sostuvieron diciendo medios nacionales.

Embed

De hecho, este domingo cerca del mediodía, Mauricio Macri salió a pasear con su hija por Champs-Élysées , y está evaluando si viaja o no hacia la Costa Azul francesa. El ex jefe de Estado viajó a Europa supuestamente para cumplir con distintos compromisos de la Fundación FIFA, la cual presidente. Pero hasta dónde se supo no había una agenda de actividades prevista.

Éste es el segundo viaje que realiza Macri en medio de la cuarentena, el primero fue a Paraguay para reunirse con el presidente Mario Abdo y el ex mandatario de ese país Horacio Cartes. El motivo de esa visita al vecino país fue un compromiso que tenía por la fundación, pero después la FIFA lo negó.

Lo más sorpresivo de este último viaje a París, que tendría como finalidad ir a Suiza para cumplir con su tarea, se dio en medio de un contexto muy complicado para el ex presidente de la Nación luego de que la Jueza María Servini sacara una resolución donde ratificó el entrecruzamiento de los teléfonos de Macri y su mesa judicial debido a la “gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional” en el marco de la causa contra el macrismo por la persecución al Grupo Indalo.

Macri Francia 2-08

Recordemos, además, que Mauricio Macri está denunciado por esta causa judicial por espionaje ilegal durante su gestión, pero no está imputado ni fue indagado hasta este momento. Tampoco tiene prohibido salir del país. Sólo está imputado en la causa contra Indalo.

Aparentemente aún no decidió si pasará unos 10 días de vacaciones en Saint Tropez, en la Costa Azul, previo a su viaje a Suiza. Viajó a Francia porque, dijo, "es un país libre" y si bien ya no es obligatoria la cuarentena, durante 3 meses sí lo fue. Y desde este lunes en la Costa azul, por la suba de casos, será obligatorio el uso de barbijos por cualquier edificio o comercio, mientras que en Niza también habrá que circular con tapabocas por las principales avenidas.

El ex presidente tiene fecha de regreso a la Argentina el 8 de septiembre.