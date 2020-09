Jujuy: dos jóvenes desaparecieron con un día de diferencia y una de ellas hoy fue encontrada muerta

Iara vivía en el barrio San José, que queda entre Palpalá y San Salvador de Jujuy. Había sido vista por última vez el miércoles pasado, cuando iba en bicicleta a una parada de colectivo, pero este lunes su familia afirmó que su cuerpo apareció enterrado en un predio cerca del barrio 2 de Abril, según pudo saber minutouno.com.

Cuerpo enterrado descampado Palpalá El predio de Palpalá donde encontraron el cuerpo que sería de Iara

Todavía no se esclarecieron las circunstancias de su muerte, y no se descartó la hipótesis de un femicidio, pero la fiscalía a cargo de Diego Cussel no informó la identidad de la persona hallada ni datos concretos sobre qué ocurrió.

Referentes de organizaciones sociales y feministas afirmaron que su búsqueda por parte de la policía local sólo se activó una vez que la familia y amistades de la joven empezaron a marchar para pedir su aparición con vida.

marcha iara rueda Crédito: Multisectorial de mujeres y disidencias de Jujuy, Pan y Rosas, CCC, La Dignidad, ATE

En paralelo con el caso de Iara, la policía de Jujuy comenzó la búsqueda de Gabriela Abigail Cruz, de 24 años, una residente de Palpalá que fue vista por última vez el 24 de septiembre, un día después de que desapareciera la adolescente.

Gabriela mide 1.50 metros, es delgada, tiene la tez blanca y lleva dos tatuajes: una rosa en el pecho y otro dibujo en el brazo izquierdo. Cuando salió de su casa vestía un vestido negro, campera azul, pantalón deportivo negro y zapatillas grises marca New Balance.

Su familia pide que cualquiera que pueda aportar información lo haga al 911, 4264008 o 3886860239.

desaparecidas jujuy Dos mujeres, un mismo temor: la familia de Iara confirmó que encontraron su cuerpo, pero falta localizar a Gabriela

"En los casos de estas chicas desaparecidas, en esas zonas (de residencia) es donde se dificulta el acceso a la justicia, y cuando las mujeres desaparecen no hay ningún tipo de acción por parte del Estado", explicó a minutouno.com Erica Daniel Cari, de la Red de Comunicadoras feministas y de la Multisectorial de Jujuy.

"La desaparición de estas chicas y su no búsqueda tiene que ver con una operación sistemática por parte del Estado y la Justicia en Jujuy", sentenció Cari, a quien alguna vez le tocó acompañar a una menor de edad víctima de abuso sexual a hacer la denuncia correspondiente, que luego no prosperó por el destrato y la burocracia que recibió la familia denunciante.

En aquel caso, recuerda Cari, la víctima era una de las tantas niñas que acusaron a un pastor evangélico de 60 años de haberlas sometido a un abuso sexual. La denuncia formal no fue suficiente para lograr una orden de restricción que mantuviera al hombre alejado de la víctima.

"De fondo, la relación que existe entre estos casos es la desidia o inacción por parte del Estado a la hora en que las mujeres en estos barrios -que son barrios muy pobres, muy empobrecidos, muy vulnerados- se acercan a pedir o a hacer alguna denuncia", expresó la militante.

El sentimiento de Cari es compartido por integrantes de otras agrupaciones que acompañan este lunes a la familia Rueda en la búsqueda de justicia por Iara.