El influencer Santiago Motolo tuvo que grabar un video para advertir sobre el peligro del uso de armas
El influencer deberá hacer tareas comunitarias, donar dinero al Garrahan y grabar campañas de concientización sobre el uso de armas.
El influencer y actor Santiago Motolo quedó en el centro de la escena judicial luego de que avanzara la causa iniciada por los videos viralizados en los que aparecía disparando armas de fuego en la Villa 31 bis de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la Justicia le otorgó una probation, una medida alternativa al juicio oral que le impone distintas obligaciones durante el próximo año.
La investigación se había iniciado meses atrás, cuando comenzaron a circular en redes sociales imágenes del denominado “tour por la Villa 31”, un contenido que rápidamente generó polémica y preocupación por la exhibición y utilización de armas de fuego en plena vía pública.
A partir de la difusión de esos videos, intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°11 porteña, que avanzó con la identificación de las personas involucradas y reunió pruebas sobre lo ocurrido.
Dentro de las condiciones establecidas para acceder a la probation, Motolo deberá grabar y publicar videos de concientización sobre los riesgos del uso de armas de fuego y las consecuencias que pueden derivarse de ese tipo de conductas. Según trascendió, la idea es utilizar el alcance que tiene el influencer en redes sociales para enviar un mensaje preventivo.
Además, deberá realizar 30 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de “Comportamiento Ciudadano”, una capacitación orientada a promover conductas responsables en espacios públicos y redes sociales. La resolución judicial también incluyó una donación de un millón de pesos destinada al Hospital Garrahan. A eso se suma la obligación de presentarse ante la Justicia durante un año cada vez que sea convocado por las autoridades judiciales.
Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad remarcaron que la medida se encuadra dentro de una lógica de “justicia restaurativa”, buscando no sólo sancionar lo ocurrido sino también generar un impacto social positivo a partir de la visibilidad pública del caso. En paralelo, la causa también involucró a otros jóvenes que aparecían en las imágenes difundidas en internet. Todos quedaron imputados por delitos vinculados a la tenencia y portación ilegal de armas.
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