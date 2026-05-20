Jubilado apuñaló a un amigo por una supuesta infidelidad, cambió de nombre y cayó tras años de fuga
"Don Rolo” vivía bajo una identidad falsa y se mudaba con frecuencia para evitar que lo atraparan. Cayó en José C. Paz.
Un hombre de 69 años fue detenido en la localidad bonaerense de José C. Paz acusado de haber intentado asesinar a un amigo durante una discusión por una supuesta infidelidad. El jubilado permanecía prófugo desde hacía casi tres años y utilizaba una identidad falsa para evitar que lo atraparan.
El hecho que se le imputa se remonta a mayo de 2023, en la localidad bonaerense de Caseros, cuando el acusado invitó a un amigo a su casa. Según reconstruyeron los investigadores, luego de compartir algunas bebidas alcohólicas, el hombre increpó al invitado, acusándolo de una supuesta infidelidad con su pareja.
En medio de la pelea, el agresor extrajo una navaja y atacó a la víctima efectuándole múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo. El hombre, de 75 años, quedó gravemente herido, aunque logró sobrevivir y escapar del lugar para pedir ayuda.
Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga y permaneció prófugo durante todo este tiempo. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Ignacio Manuel Correa, quien encomendó la búsqueda del acusado a la División Homicidios de la Policía Federal.
Estuvo prófugo con identidad falsa tras apuñalar a su amigo por una supuesta traición amorosa
Los investigadores determinaron que el prófugo utilizaba nombre y apellido falsos para evitar ser detenido. A su vez, realizaba constantes cambios de domicilios, con el objetivo de despistar a los investigadores. Según trascendió, el detenido se hacía llamar “Rolando Reynoso” y era conocido en el barrio como “Don Rolo”.
Sin embargo, una serie de registros permitió seguirle el rastro. Fuentes del caso indicaron que el sospechoso, cuyo verdadero nombre es Raúl Paz, oriundo de Caseros y maestro pastelero de oficio, continuaba realizando trámites formales pese a estar prófugo. Entre otras cosas, seguía cobrando su jubilación y pensión, e incluso había solicitado un crédito bancario meses atrás.
A partir de esos movimientos, los detectives de la Policía Federal lograron establecer un domicilio que el hombre frecuentaba para pasar la noche en José C. Paz. Finalmente, montaron un operativo encubierto y concretaron la detención sobre la vía pública, en la calle Centenario al 2200.
Vecinos de José C. Paz aseguraron que el hombre llevaba al menos dos años viviendo ahí y que mantenía un perfil bajo.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Homicidios del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de San Martín, a cargo de la jueza Elena Gabriela Persichini, imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravado”.
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