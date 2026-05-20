Jubilado apuñaló a un amigo por una supuesta infidelidad, cambió de nombre y cayó tras años de fuga

Estuvo prófugo con identidad falsa tras apuñalar a su amigo por una supuesta traición amorosa

Los investigadores determinaron que el prófugo utilizaba nombre y apellido falsos para evitar ser detenido. A su vez, realizaba constantes cambios de domicilios, con el objetivo de despistar a los investigadores. Según trascendió, el detenido se hacía llamar “Rolando Reynoso” y era conocido en el barrio como “Don Rolo”.

jubilado apuñalado amigo El jubilado prófugo fue detenido en José C. Paz

Sin embargo, una serie de registros permitió seguirle el rastro. Fuentes del caso indicaron que el sospechoso, cuyo verdadero nombre es Raúl Paz, oriundo de Caseros y maestro pastelero de oficio, continuaba realizando trámites formales pese a estar prófugo. Entre otras cosas, seguía cobrando su jubilación y pensión, e incluso había solicitado un crédito bancario meses atrás.

A partir de esos movimientos, los detectives de la Policía Federal lograron establecer un domicilio que el hombre frecuentaba para pasar la noche en José C. Paz. Finalmente, montaron un operativo encubierto y concretaron la detención sobre la vía pública, en la calle Centenario al 2200.

Vecinos de José C. Paz aseguraron que el hombre llevaba al menos dos años viviendo ahí y que mantenía un perfil bajo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Homicidios del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de San Martín, a cargo de la jueza Elena Gabriela Persichini, imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravado”.