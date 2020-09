Alberto Fernández llegó a una Rosario irrespirable: "Hay que perseguir penalmente a los que incendian"

View this post on Instagram

URGENTE: LA MH NUEVAMENTE APAGANDO INCENDIOS La torrencial lluvia que comenzó el último viernes apagó los incendios y nos refrescó el alma. Festejamos empapados mientras marchábamos en la Bolsa de Comercio. Nos duró poco la alegría. Apenas extinguida la lluvia, aparecieron nuevamente los inescrupulosos, los insensibles ecocidas propagando una vez más el fuego destructor. Ya no nos sorprende, ni su accionar mafioso ni la inacción cómplice del Estado, que sólo atina a torpes pronunciamientos. Una vez más, decidimos tomar la iniciativa. Ayer domingo 27/9 armamos un equipo de 10 personas, tomamos parte de las herramientas donadas, dos bombas de agua y salimos. En el kilómetro 28 camino a Victoria una línea de fuego amenazaba los ranchos de los lugareños. El fuerte viento del este dificultaba el abordaje. Un pescador local prestó su conocimiento del territorio para guiarnos en la lucha contra el fuego. Éramos pocos, pero aprendimos de nuestra experiencia anterior. Nos organizamos, pusimos a funcionar las bombas y a trabajar en la línea de fuego. Algunos focos estaban cerca y se pudieron combatir, otros nos quedaron más lejos. Nos apresuramos a construir cortafuegos para proteger un bosquecito. “El fuego es terrible, hay muchos focos por todos lados”, contaba el compañero Carlos. Cuatro compañeres decidieron quedarse a dormir para proseguir en la labor en el día de hoy. Otros volvieron a Rosario, a descansar y organizar mejor para volver a salir mañana martes 29, con más equipos y voluntaries. → IMPORTANTE: Para las próximas acciones ya contamos con voluntarios confirmados, estaremos avisando en caso de necesitar más ayuda . Registro y edición @negus_ram Sonido @miglio__ ✒Texto @juan.camelia #bastadequemas #bastadeimpunidad #meahogo #leydehumedalesya