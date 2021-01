Abuso sexual en Balvanera: "Gracias a Dios no me acuerdo nada", dijo la víctima

Junto a su madre y con la cara blureada la chica habló desde la Argentina con TVVenezuela y aseguró que al tomar el agua sintió que se le dormían las manos. "Estaba muy mareada, dormida. Y, ahí, él me estaba poniendo el pantalón y de allí me imagino que me volví a dormir, porque cuando me desperté nuevamente estaba con una policía", relató.

En la nota revelaron que cuando era grabada la entrevista la llamaron del juzgado para avisarle que iban a liberar al abusador. Al respecto dijo: "Realmente no estoy de acuerdo porque estoy sufriendo mucho".

Luego aseguró que cree que no fue la única que víctima del hombre. "Tengo muchísima fe de que le voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara y denuncien igual que lo hice yo", expresó .

balvanera joven violada tv venezolana video

En tanto, la fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 41, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), apelaron el fallo que el jueves dio la jueza Karina Mariana Zucconi de liberar al comerciante procesado por el abuso sexual de la joven.

“La revocación de su libertad es el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres”, resaltaron.

En el fallo donde el jueves dictó el procesamiento por el "abuso sexual agravado con acceso carnal" de la joven, Zucconi mantuvo la libertad del imputado porque no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que va a intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.

Russi y Labozzetta recordaron que el Ministerio Público sostuvo desde el inicio de esta investigación que el imputado debe transitar el proceso en prisión preventiva ya que ninguna medida puede neutralizar los riesgos procesales.

Para la fiscalía, "es indispensable pensar la violencia sexual a partir de la asimetría de poder en tanto constituye la expresión de una construcción de la sexualidad basada en el poder masculino y en el sometimiento y cosificación de lo femenino o lo que se representa como femenino”.

Las representantes del Ministerio Público hicieron hincapié en la importancia que tiene el relato de la víctima de este delito, cuya vida e integridad debe ser preservada, ya que es lo prioritario. En esa línea, si el hombre atentara contra ella, significaría también un entorpecimiento de la investigación y un riesgo para la participación de la joven en el proceso.