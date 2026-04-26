Investigan una red de apropiación de bebés en Villa Ballester: encontraron fetos en una clínica

Ante la urgencia del caso y los indicios recolectados, el Juzgado Federal de Tres de Febrero (Secretaría N° 9) emitió una orden de allanamiento inmediata. Al momento de cumplimentar la diligencia, se informó que la menor y su madre se habían retirado del lugar a las 15:00 horas tras recibir el alta médica.

Hallazgos y Secuestro de Elementos

Durante la inspección ocular profunda del establecimiento, los efectivos policiales realizaron un hallazgo crítico en un depósito de residuos ubicado en el fondo de la clínica.

Durante el procedimiento se secuestraron ocho fetos humano hallados dentro de bolsas de residuos; dos de ellos presentaban signos de desmembramiento. Además, se incautaron anotaciones varias y registros de interés para la causa que podrían revelar la sistematicidad de estas prácticas en el lugar.

A raíz de los elementos hallados, se procedió a la identificación de todo el personal presente en la clínica al momento del operativo.

El Juzgado Federal se encuentra disponiendo las medidas procesales pertinentes contra los directivos y responsables del centro de salud.

En paralelo a la causa federal por presunta trata, se han desprendido actuaciones bajo la carátula de Averiguación de Ilícito, con intervención de la U.F.I. N° 07 del Departamento Judicial de San Martín (jurisdicción Malvinas Argentinas), a fin de determinar las responsabilidades penales derivadas de los restos biológicos hallados y la situación de la menor de edad.