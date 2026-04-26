Investigan una red de apropiación de bebés en Villa Ballester: encontraron fetos en una clínica
El área de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense llegó al centro médico Santa María siguiendo la pista de una nena de 12 años abusada que cursaba un embarazo de ocho meses. En los allanamientos encontraron fetos sin vida en bolsas.
El viernes por la noche, la Policía Bonaerense allanó la clínica Santa María, ubicada sobre la calle Marengo al 3900 en la zona de Villa Ballester. Los investigadores iban tras el rastro de una niña de 12 años oriunda de Monte Quemado, Santiago del Estero, acompañada de su madre, una pensionada de 48 años. La niña estaba embarazada de ocho meses, tras ser víctima de un abuso sexual.
Las tareas de inteligencia y el rastreo de la víctima permitieron localizar a la menor y a su progenitora en la Clínica Santa María, ubicada en la localidad de Villa Ballester.
Según los reportes preliminares, existía la sospecha de que en dicho establecimiento se habría realizado una interrupción del embarazo o una maniobra de apropiación irregular del recién nacido.
Intervención en la Clínica
Consultado por el personal policial, el director del centro de salud negó inicialmente la presencia de la menor de edad y de su madre. Sin embargo, tras las insistencias y verificaciones de rigor, se constató que ambas se encontraban efectivamente internadas en el lugar.
En ese contexto, la madre de la víctima manifestó desconocer el paradero o el estado de vida del bebé, lo que reforzó la hipótesis de una posible red de trata de personas o sustracción de menores.
Ante la urgencia del caso y los indicios recolectados, el Juzgado Federal de Tres de Febrero (Secretaría N° 9) emitió una orden de allanamiento inmediata. Al momento de cumplimentar la diligencia, se informó que la menor y su madre se habían retirado del lugar a las 15:00 horas tras recibir el alta médica.
Hallazgos y Secuestro de Elementos
Durante la inspección ocular profunda del establecimiento, los efectivos policiales realizaron un hallazgo crítico en un depósito de residuos ubicado en el fondo de la clínica.
Durante el procedimiento se secuestraron ocho fetos humano hallados dentro de bolsas de residuos; dos de ellos presentaban signos de desmembramiento. Además, se incautaron anotaciones varias y registros de interés para la causa que podrían revelar la sistematicidad de estas prácticas en el lugar.
A raíz de los elementos hallados, se procedió a la identificación de todo el personal presente en la clínica al momento del operativo.
El Juzgado Federal se encuentra disponiendo las medidas procesales pertinentes contra los directivos y responsables del centro de salud.
En paralelo a la causa federal por presunta trata, se han desprendido actuaciones bajo la carátula de Averiguación de Ilícito, con intervención de la U.F.I. N° 07 del Departamento Judicial de San Martín (jurisdicción Malvinas Argentinas), a fin de determinar las responsabilidades penales derivadas de los restos biológicos hallados y la situación de la menor de edad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario