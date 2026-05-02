Córdoba: expolicía condenado por un crimen e imputado por femicidio va a juicio por abuso
Horacio Grasso será juzgado por abuso sexual y podría sumar una pena mayor a la que ya pesa sobre él por el crimen de un niño.
Horacio Antonio Grasso, quien ya recibió una condena por el asesinato de Facundo Novillo, de solo 6 años, enfrentará ahora un juicio oral por una acusación de abuso sexual contra una allegada. Además, continúa imputado en la causa por el femicidio de Milagros Basto, la joven cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro del departamento donde Grasso cumplía la prisión domiciliaria.
En esta nueva causa, la imputación incluye además la agravante de suministro de estupefacientes, y los hechos denunciados habrían tenido lugar en el mismo inmueble desde el cual el exagente cumplía su detención domiciliaria.
El letrado querellante Carlos Nayi indicó que el ataque ocurrió en una vivienda ubicada en Buenos Aires al 315. Ese lugar no solo estaba bajo control judicial por la situación procesal del acusado, sino que también fue el escenario de otro hecho que provocó gran conmoción: allí apareció el cuerpo oculto de Milagros Basto, dentro de un ropero.
Grasso ya había sido sentenciado a 27 años de prisión por el crimen de Facundo Novillo, un niño de 6 años asesinado en 2007 en el barrio Colonia Lola. A pesar de esa pena, años después obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud, una decisión que hoy vuelve a ser fuertemente cuestionada.
Según Nayi, entre 2021 y 2025 el expolicía quebrantó en reiteradas ocasiones las reglas de ese régimen. “En ese departamento, 255 veces de 2021 a 2025, violó la prisión domiciliaria”, afirmó el abogado en diálogo con El Doce. Asimismo, destacó que esas infracciones habrían sido detectadas, pero no trajeron aparejadas acciones concretas.
La denuncia por el abuso sexual fue presentada el 12 de octubre de 2022 en el Polo de la Mujer. Según el relato del querellante, la víctima llegó a solicitar auxilio “como podía” en medio de una situación de alta vulnerabilidad. En su declaración, sostuvo que era víctima de ataques reiterados en el interior de esa vivienda.
Todo se habría iniciado cuando Grasso retomó el contacto con su familiar mediante redes sociales, usando incluso la cuenta de su pareja de ese entonces. Alegó ser objeto de “una campaña” en su contra y pidió reconstruir el vínculo. Luego de varias invitaciones, la mujer aceptó visitarlo en el domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria.
En uno de esos encuentros, según la denuncia, compartieron una cena con alcohol. La mujer perdió el conocimiento y al despertar intuyó que habría sido agredida sexualmente. El expediente sostiene que fue drogada previamente.
Tras el violento suceso, la mujer atravesó una profunda crisis emocional e incluso intentó quitarse la vida. La denuncia se hizo formal en octubre de 2022 y la amplió en diciembre de 2023. Pero la causa permaneció inactiva durante meses y recién cobró impulso en julio de 2025, cuando el abogado Nayi solicitó constituirse como querellante. En caso de ser condenado por este delito, Grasso podría sumar de 8 a 20 años de prisión.
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