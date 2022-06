Misteriosa desaparición de un perro yorkshire en un country: "Es nuestra familia, no sabemos qué pasó"

Captura de Pantalla 2022-06-13 a la(s) 14.41.51.png

La angustia de la incertidumbre

"Cada día que pasa es una tristeza más profunda de no saber dónde está. Es un perrito de diez años que es parte de nuestra familia, mimado, amado y cuidado. No sabemos qué pasó. Estar en la puerta de mi casa es como estar adentro", comentó en diálogo con minutouno.com Adriana.

Max desapareció en un country en Hudson pero puede estar en cualquier lado.

Captura de Pantalla 2022-06-13 a la(s) 14.42.40.png

Sobre la búsqueda, la mujer sostuvo que "es una locura" ya que no saben qué más hacer. Sobre las hipótesis que manejan es que alguien lo pudo haber sacado del barrio. "No podemos creer que alguien se lo haya llevado. Pero puede ser, porque no hay otra forma de que haya desaparecido de esta manera. Vimos todas las cámaras y no hay ninguna pista que nos diga qué paso. Siempre hay vericuetos para meterlo en una casa y sacado del barrio, no queremos pensar eso, ni culpar a nadie, pero es una de las opciones", continuó.

Los dueños tienen la esperanza de que alguien lo haya comprado sin saber que Max tiene familia. Por eso piden máxima difusión.

Captura de Pantalla 2022-06-13 a la(s) 14.42.07.png

La tristeza crece diariamente, y Adriana se quiebra al hablar: "Lo extrañamos, no tenemos idea si está bien o si no. Es un perrito que parece más joven entonces quizás pensaron que lo podían vender. Por eso, si alguien ve que de golpe aparece un vecino o un familiar con un perrito que antes no tenía y que es grande, quizás nos avisa y tenemos la chance de volverlo a encontrar. Ese es mi pedido desesperado".

En Instagram, Adriana y su familia comenzaron una campaña titulada "Busco a Max". Las fotos del perro se viralizaron, con la ayuda de varias asociaciones proteccionistas. La esperanza sigue latente. Max y su familia esperan un reencuentro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Busco a MAX (@buscoamax)

Captura de Pantalla 2022-06-13 a la(s) 14.43.43.png