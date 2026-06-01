Abrieron un bodegón con todos los chiches hace menos de un año y lo cerraron por la caída de consumo

En los nueve meses que estuvo en funcionamiento, Alma ofreció una carta con clásicos de bodegón como las milanesas, tortillas, empanadas, pastas y carnes, pero le faltó un "algo" que les permitiera mantenerse en la esquina de Witcomb y Alberdi.

"No cerró por el gobierno, cerró porque es un negocio mal puesto, caro y con un producto con poca salida para Ballester. Era para ponerlo en Devoto, Palermo o San Isidro, no en Ballester", comentó alguien en el posteo donde se hizo el anuncio.

El mismo comentarista señaló la experiencia todavía exitosa de otros locales de Villa Ballester y aseguró que "no es culpa del Gobierno", como decían otras personas en la publicación, sino que "siempre es fácil echar la culpa a otro y no ver las cosas que hicieron mal".

Ya hacía meses, apenas inaugurado, el restaurante había obtenido críticas lapidarias sobre su oferta a la gastronomía de Villa Ballester sobre que "no es un bodegón, no tiene porciones de bodegón, no tiene precios de bodegón".

Ni la panera ni las guarniciones redimieron al equipo, y hasta hubo críticas para la tortilla (lo único de bodegón, según una comensal, "nada del otro mundo").

Pero el alma estaba puesta.