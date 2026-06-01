Quién será el eliminado de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
A horas de una nueva gala de eliminación, los sondeos comenzaron a marcar tendencia y revelan quiénes tienen más chances de abandonar el reality.
Este lunes 1 de junio se llevará adelante una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada, en una semana marcada por conflictos, alianzas inestables y una convivencia cada vez más explosiva. El ingreso de nuevos participantes alteró por completo el funcionamiento de la casa y generó un escenario impredecible, donde cualquier salida podría modificar el equilibrio del juego.
Mientras los hermanitos viven horas decisivas, las redes sociales ya empezaron a jugar su propio partido. Las primeras encuestas realizadas por seguidores del programa comenzaron a mostrar tendencias sobre quién podría convertirse en el próximo eliminado de la competencia.
Entre los nombres que quedaron comprometidos tras la placa, y luego de los primeros salvados aparecen Tamara Paganini, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Brian Sarmiento y Leandro Nigro, todos expectantes por conocer la decisión del público.
Esto hará que, sin dudas, todo se mueva nuevamente y la salida de un nuevo jugador causará un gran impacto en todos los que sigan en la competencia.
Quién se va de Gran Hermano, según las encuesta de Fefe Bongiorno
Uno de los relevamientos que más repercusión generó fue el impulsado por Fefe Bongiorno en sus redes sociales. En la encuesta publicada en X, Titi Tcherkaski encabezó los votos negativos y quedó al frente de las preferencias para abandonar el reality con el 33,9 %, aunque seguida muy de cerca por Tati Luna, quien alcanzó el 32,7 %.
Sin embargo, el panorama mostró diferencias cuando el influencer realizó una consulta similar en Instagram. Allí, el resultado se invirtió y fue Tati Luna quien apareció como la principal apuntada por los seguidores para salir de la casa, mientras que Titi quedó en segundo lugar.
Con números tan ajustados y una convivencia atravesada por conflictos, la gala promete mantener el suspenso hasta el final y dejar un impacto importante dentro de la casa más famosa del país.
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