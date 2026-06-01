Quién será el eliminado de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Sin embargo, el panorama mostró diferencias cuando el influencer realizó una consulta similar en Instagram. Allí, el resultado se invirtió y fue Tati Luna quien apareció como la principal apuntada por los seguidores para salir de la casa, mientras que Titi quedó en segundo lugar.

Con números tan ajustados y una convivencia atravesada por conflictos, la gala promete mantener el suspenso hasta el final y dejar un impacto importante dentro de la casa más famosa del país.