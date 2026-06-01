Femicidio de Agostina Vega: autopsia preliminar

Desde el inicio de la investigación Claudio Barrelier resultó sospechoso para la Justicia de Córdoba por las inconsistencias en su testimonio y por haber sido la última persona que vio con vida a la nena de 14 años.

Con el paso de los días y el sustento de grabaciones y testimonios -del remisero que trasladó a la adolescente, por ejemplo), quedó claro que el hombre de 33 años estuvo involucrado en su desaparición.

fiscal raúl garzón Raúl Garzón, fiscal del caso Agostina Vega.

Aunque todavía falta conocer el informe sobre los análisis toxicológicos, la Justicia de Córdoba imputó a Barrelier por el femicidio de Agostina Vega.

El acusado sigue en el penal de Bouwer, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde días atrás habría intentado lastimarse a sí mismo, por lo que está retenido en el área de psiquiatría.