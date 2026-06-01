Femicidio en Temperley: los mensajes que Noelia Rivero le dedicaba a Tomás Núñez

Llamó al 911 para pedir ayuda, pero cuando llegó la Policía su novio ya la había matado

A pocos días de una nueva movilización de Ni Una Menos, un nuevo femicidio vuelve a conmocionar al conurbano bonaerense. Una mujer de 30 años llamó a la Policía para denunciar que su pareja la mantenía cautiva en una vivienda de Temperley, pero cuando los efectivos lograron ingresar al lugar la encontraron asesinada.

La víctima fue identificada como Noelia Carolina Rivero, quien durante la tarde del sábado logró comunicarse con las autoridades para advertir que estaba siendo retenida contra su voluntad por su novio, Tomás Adrián Núñez, en una casa ubicada sobre la calle Lavalle al 1700, de dicha localidad del partido de Lomas de Zamora.

Fuentes policiales indicaron que, al llegar al lugar, los efectivos intentaron establecer contacto con los ocupantes, pero no obtuvieron respuestas claras ni pudieron recabar información entre los vecinos. Ante esa situación, solicitaron apoyo y montaron un operativo en la zona.

Mientras la Policía negociaba desde el exterior, Rivero manifestaba que se encontraba bien, aunque aseguraba que no podía abandonar la vivienda. Frente a la negativa de Núñez a entregarse, la fiscalía interviniente autorizó el ingreso forzado al inmueble.

Con la colaboración de un familiar que facilitó una copia de la llave, los agentes lograron acceder a la propiedad a través de los techos y de un pasillo lateral. Una vez dentro, escucharon gritos provenientes de una de las habitaciones.

Al ingresar al ambiente encontraron a la joven con múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. Minutos después, personal del SAME constató su fallecimiento.

Por su parte, el agresor presentaba cortes superficiales en las muñecas y el cuello. Tras ser reducido, fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Gandulfo, donde recibió atención médica antes de quedar detenido.

Durante el procedimiento se secuestró el cuchillo que habría sido utilizado para cometer el crimen. La investigación quedó a cargo de la UFI N°17 y del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en una causa caratulada como homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

El femicidio de Noelia Rivero se suma a una larga y triste lista de crímenes por violencia de género registrados en el país y vuelve a encender las alarmas en la antesala de una nueva jornada de Ni Una Menos. Durante el último fin de semana también conmocionaron los casos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada por Claudio Barrelier en Córdoba, y el de Dulce María Beatriz Candia, la joven de 17 años encontrada muerta en Eldorado, Misiones.