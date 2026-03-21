PlayStation Network está caído: ¿Qué pasó?

Según los registros del portal especializado DownDetector, los reportes de fallas comenzaron a dispararse de manera drástica alrededor de las 16:10 (Hora del Este) de este 21 de marzo de 2026. Casi en simultáneo, plataformas sociales como X (ex Twitter) y diversos foros de gaming se llenaron de mensajes de jugadores frustrados confirmando que el problema afecta a todas las consolas del ecosistema de Sony.