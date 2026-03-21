PlayStation Network está caído: ¿Qué pasó?
Desde la tarde del 21 de marzo, miles de jugadores de PlayStation en todo el mundo reportan la imposibilidad de acceder a los servidores de Sony.
Si encendiste tu consola con ganas de jugar online y te encontraste con un error de red, podés quedarte tranquilo: no es tu conexión a internet. Los servidores de PlayStation Network (PSN) están experimentando una caída generalizada que impide el acceso a cualquier servicio en línea.
Según los registros del portal especializado DownDetector, los reportes de fallas comenzaron a dispararse de manera drástica alrededor de las 16:10 (Hora del Este) de este 21 de marzo de 2026. Casi en simultáneo, plataformas sociales como X (ex Twitter) y diversos foros de gaming se llenaron de mensajes de jugadores frustrados confirmando que el problema afecta a todas las consolas del ecosistema de Sony.
¿Qué impacto tiene esta caída para la PlayStation?
Por el momento, el "apagón" parece ser total y abarca las principales funciones de conectividad de la plataforma. Los usuarios están reportando problemas específicos en los siguientes apartados:
IMPORTANTE: Calendario 2026: la tajante diferencia entre feriado oficial y día no laborable que decretó Javier Milei
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Juego multijugador: Imposibilidad absoluta de buscar partidas, unirse a grupos o entrar a servidores online de cualquier título.
Gestión de cuentas: Problemas para iniciar sesión en el perfil de PSN, afectando la sincronización de trofeos y el acceso a la nube.
Verificación de licencias: Muchos jugadores señalan dificultades para iniciar juegos digitales que exigen una comprobación de red constante, así como la imposibilidad de navegar o comprar en la PlayStation Store.
Frente a estas caídas masivas de servidores, la paciencia es la mejor aliada. Hasta que el equipo técnico de Sony logre estabilizar la red, la única alternativa viable para los usuarios es aprovechar los modos campaña o historia de aquellos títulos que funcionen de manera 100% offline.
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