Calendario 2026: la tajante diferencia entre feriado oficial y día no laborable que decretó Javier Milei

Obligatoriedad: El empleador no puede exigir la asistencia al lugar de trabajo bajo condiciones normales.

Remuneración: Si por la naturaleza de la actividad el empleado debe prestar servicios obligatoriamente durante un feriado, la ley establece que tiene el derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

¿Qué implica un "día no laborable"?

A diferencia de los feriados tradicionales, la figura del día no laborable (como el lunes 23 de marzo) otorga la potestad absoluta a la empresa y no al trabajador.

Decisión patronal: El descanso es optativo para el empleador. Es el dueño o la gerencia de la empresa quien decide si se abren las puertas o si se le otorga el día libre al personal.

Remuneración: Si el empleador decide que se trabaja con normalidad, el empleado tiene la obligación de asistir y percibirá su salario normal, sin ningún tipo de adicional o recargo extra en su recibo de sueldo.

En la práctica, esta distinción legal significa que el fin de semana XXL quedará reservado mayoritariamente para la administración pública, bancos, seguros y aquellas empresas privadas que decidan voluntariamente frenar su producción, mientras que el sector comercial y productivo suele mantener su actividad habitual.