Calendario 2026: la tajante diferencia entre feriado oficial y día no laborable que decretó Javier Milei
El calendario marca el lunes 23 de marzo como jornada con fines turísticos en la antesala del Día de la Memoria. No todos disfrutarán del fin de semana largo.
El calendario marca que la proximidad del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, trae consigo el primer fin de semana largo del 2026. A través de la Resolución 164/2025, el gobierno de Javier Milei decretó que el lunes 23 de marzo funcione como un "puente" turístico.
Sin embargo, la normativa esconde una diferencia técnica fundamental que impacta directamente en la rutina y el bolsillo de los trabajadores del sector privado: el lunes 23 no fue clasificado como un feriado nacional, sino como un "día no laborable con fines turísticos".
IMPORTANTE: Calendario 2026: Javier Milei apagó el feriado del lunes 23 de marzo y lo sesgó a un grupo de privilegiados
Para evitar confusiones a la hora de presentarse a trabajar o reclamar el pago de la jornada, es indispensable conocer qué dice la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) sobre cada una de estas categorías.
¿Qué es un feriado nacional y cómo se paga?
Los feriados (como el caso del martes 24 de marzo) representan días de descanso obligatorio para toda la población, amparados por las normas legales sobre el descanso dominical.
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Obligatoriedad: El empleador no puede exigir la asistencia al lugar de trabajo bajo condiciones normales.
Remuneración: Si por la naturaleza de la actividad el empleado debe prestar servicios obligatoriamente durante un feriado, la ley establece que tiene el derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada.
¿Qué implica un "día no laborable"?
A diferencia de los feriados tradicionales, la figura del día no laborable (como el lunes 23 de marzo) otorga la potestad absoluta a la empresa y no al trabajador.
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Decisión patronal: El descanso es optativo para el empleador. Es el dueño o la gerencia de la empresa quien decide si se abren las puertas o si se le otorga el día libre al personal.
Remuneración: Si el empleador decide que se trabaja con normalidad, el empleado tiene la obligación de asistir y percibirá su salario normal, sin ningún tipo de adicional o recargo extra en su recibo de sueldo.
En la práctica, esta distinción legal significa que el fin de semana XXL quedará reservado mayoritariamente para la administración pública, bancos, seguros y aquellas empresas privadas que decidan voluntariamente frenar su producción, mientras que el sector comercial y productivo suele mantener su actividad habitual.
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