Bertie Benegas Lynch calificó como "lamentable" la homilía del arzobispo de Buenos Aires: "Militan con sotana"
El legislador libertario volcó su cólera contra Jorge García Cuerva en redes sociales, señalando que “algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”.
Mientras que en el Gobierno prefirieron mantener cierta calma ante la homilía del arzobispo de Buenos Aires durante el Tedeum por el 25 de Mayo celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, fue Bertie Benegas Lynch quien eligió confrontar con monseñor Jorge García Cuerva.
Como ya se informó, el titular de la arquidiócesis porteña fustigó el corazón de las políticas implementadas por Javier Milei con mensaje social y un pedido concreto al Presidente: un mayor compromiso con quienes “no puedan más y sufren la parálisis por la falta de trabajo y oportunidades”.
Reclamó “empatía” con los que sufren en la Argentina libertaria al señalar que “un poco somos todos responsables. Tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y sociales” que atraviesa el país.
Fue más explícito al afirmar que “nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más”.
La dura réplica del diputado “Bertie” Benegas Lynch
Para el diputado nacional “Bertie” Benegas Lynch (LLA), sin embargo, todo se redujo a un mensaje “lamentable e injusto” con el que Jorge García Cuerva solo buscó la “demonización de la riqueza” y, al mismo tiempo, la “romantización de la pobreza”.
“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno”, indicó en redes sociales, agregando en alusión al arzobispo porteño que “algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”.
“La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza, los deja siempre en un mal lugar”, completó el legislador anarcocapitalista, haciendo honor a sus antepasados; particularmente a su bisabuelo Robustiano Patrón Costas, aquel terrateniente que fuera figura clave del régimen oligárquico y el fraude electoral durante la Década Infame.
El economista graduado con honores en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), fundada y dirigida por su padre, se mostró evidentemente enfurecido con la homilía al continuar reposteando y comentando publicaciones de otros usuarios de X tan encolerizados como él, denostando al arzobispo y hasta la religión.
Señaló, por ejemplo, que “muchas autoridades clericales católicas son responsables de la huida de cientos de miles de creyentes. No es por el mensaje de Cristo sino justamente por contradecirlo. Han sido influenciados por el socialismo y terminan en una horrible contradicción e hipocresía autodestructiva”.
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