Bertie Benegas Lynch calificó como "lamentable" la homilía del arzobispo de Buenos Aires: "Militan con sotana"

Para el diputado nacional “Bertie” Benegas Lynch (LLA), sin embargo, todo se redujo a un mensaje “lamentable e injusto” con el que Jorge García Cuerva solo buscó la “demonización de la riqueza” y, al mismo tiempo, la “romantización de la pobreza”.

“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno”, indicó en redes sociales, agregando en alusión al arzobispo porteño que “algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”.

“La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza, los deja siempre en un mal lugar”, completó el legislador anarcocapitalista, haciendo honor a sus antepasados; particularmente a su bisabuelo Robustiano Patrón Costas, aquel terrateniente que fuera figura clave del régimen oligárquico y el fraude electoral durante la Década Infame.

El economista graduado con honores en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), fundada y dirigida por su padre, se mostró evidentemente enfurecido con la homilía al continuar reposteando y comentando publicaciones de otros usuarios de X tan encolerizados como él, denostando al arzobispo y hasta la religión.

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Señaló, por ejemplo, que “muchas autoridades clericales católicas son responsables de la huida de cientos de miles de creyentes. No es por el mensaje de Cristo sino justamente por contradecirlo. Han sido influenciados por el socialismo y terminan en una horrible contradicción e hipocresía autodestructiva”.