¿Afuera? Los tres funcionarios claves de Javier Milei que estuvieron ausentes del escenario de LLA

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria, que obligó al presidente Javier Milei a mostrarse "autocrítico" aunque no dudó en anunciar que "redoblará" sus medidas.