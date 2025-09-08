Guillermo Francos, tras la derrota: "Nadie sale limpio de esto, todos somos parte del mismo proyecto"

Milei Caputo

El jefe de Gabinete admitió además la necesidad de revisar "los modos" de la gestión. “Yo creo que a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente, tal vez se transmitió esa sensación (de soberbia) a la gente y, bueno, yo creo que eso tampoco cayó bien”, aseguró.

Francos anticipó que todos estos elementos iban a ser analizados este lunes en la reunión de Gabinete convocada por Milei en Casa Rosada y que se está llevando adelante por estas horas. “Analizaremos todo esto ahí y yo creo que vamos a tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo”, planteó.

El Jefe de Gabinete también trató de minimizar el impacto de la derrota en Provincia para enfocarse en las Legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. “La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con reformas que necesitamos, como la de la legislación del trabajo y la tributaria, que son temas pendientes que tiene nuestro país y los tenemos que encarar, porque si no, la competitividad de nuestros empresarios va a seguir siempre atrás de las expectativas que se generan en la población”, aseguró.

Y sentenció: "La derrota es compartida por todos nosotros, por todos los que integramos el equipo de gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Nadie sale limpio de esto; todos somos parte del mismo proyecto”.