Guillermo Francos, tras la derrota: "Nadie sale limpio de esto, todos somos parte del mismo proyecto"
El Jefe de Gabinete Guillermo Francos ensayó una tímida autocrítica luego del duro golpe electoral que le asestaron los bonaerenses al gobierno de Javier Milei.
El relato del gobierno de Javier Milei se cayó a pedazos este domingo luego de que las urnas hablaran en el principal distrito electoral del país. La dura derrota que experimentaron los libertarios en provincia de Buenos Aires los obligó a ensayar una tímida autocrítica, la primera desde que asumieron al frente de la Casa Rosada. El encargado de hacerla fue la espada más política de la gestión libertaria, el jefe de gabinete Guillermo Francos.
"Es importante que el crecimiento económico llegue a la gente, sino miran con desconfianza ciertos logros”, dijo Francos este lunes cuando los mercados se están haciendo eco de la dura derrota del plan económico libertario.
"No digo un huracán, pero ayer sufrimos un viento muy fuerte. Como lo explicó el Presidente, es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política”, aseguró Francos en diálogo con radio Mitre.
Francos insistió en que “el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico”, pero reconoció que es fundamental que el crecimiento “se transmita a la micro”, es decir, a la vida cotidiana de los ciudadanos. “Podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza esos logros económicos”.
El jefe de Gabinete admitió además la necesidad de revisar "los modos" de la gestión. “Yo creo que a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente, tal vez se transmitió esa sensación (de soberbia) a la gente y, bueno, yo creo que eso tampoco cayó bien”, aseguró.
Francos anticipó que todos estos elementos iban a ser analizados este lunes en la reunión de Gabinete convocada por Milei en Casa Rosada y que se está llevando adelante por estas horas. “Analizaremos todo esto ahí y yo creo que vamos a tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo”, planteó.
El Jefe de Gabinete también trató de minimizar el impacto de la derrota en Provincia para enfocarse en las Legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. “La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con reformas que necesitamos, como la de la legislación del trabajo y la tributaria, que son temas pendientes que tiene nuestro país y los tenemos que encarar, porque si no, la competitividad de nuestros empresarios va a seguir siempre atrás de las expectativas que se generan en la población”, aseguró.
Y sentenció: "La derrota es compartida por todos nosotros, por todos los que integramos el equipo de gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Nadie sale limpio de esto; todos somos parte del mismo proyecto”.
