Cambios en el padrón electoral: dónde voto ahora en provincia de Buenos Aires y cómo consultar
Ya está disponible el padrón electoral de cara a las elecciones bonaerense del domingo 7 de septiembre.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires realizó una reorganización del padrón electoral con inteligencia artificial que produjo que se cambiara de lugar de votación a más de 14 millones de votantes, y hay preocupación, de cara a las elecciones legislativas.
Este cambio generó mucho malestar entre los votantes, dado que hubo muchas quejas referidas a que tenían que votar en escuelas más lejanas, por lo que las consultas no dejaron de llevarse a cabo.
Consultar el padrón en la provincia de Buenos Aires
El trámite es simple, gratuito y seguro. Se realiza a través del sitio oficial del organismo electoral bonaerense, para eso se debe ingresar en https://padron.gba.gob.ar/ y completar con los siguientes datos personales:
-
Número de DNI
Distrito de residencia
Género según figura en el DNI
Código de verificación que aparece en la web
Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:
-
Establecimiento de votación
Número de mesa
Número de orden
Cómo se divide la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre
El domingo 7 de septiembre, los bonaerenses elegirán unos 1.500 cargos provinciales y municipales: 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Tanto en el peronismo como en la oposición provincial se trabaja a destajo para la elección de los nombres que se postularán a esos cargos; como en la alianza conformada por La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, cuyas principales figuras deben obtener el visto bueno de “el Jefe” Karina Milei.
En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.
Primera Sección
En la Primera Sección se elegirán 8 senadores provinciales (y 5 suplentes), y está conformada por los partidos de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, con unos 4,6 millones de electores habilitados.
Segunda Sección
En la Segunda Sección se eligen 11 diputados (y 8 suplentes) y está conformada por los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate, con unos 600 mil electores habilitados.
Tercera Sección
En la Tercera Sección se eligen 18 diputados provinciales (y 8 suplentes) y está constituida por los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente, con unos 5 millones de ciudadanos habilitados para votar.
Cuarta Sección
En la Cuarta Sección se renovarán 7 senadores provinciales (y 4 suplentes) y está conformada por los partidos de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen, donde hay unos 520 mil electores habilitados.
Quinta Sección
En la Quinta Sección electoral se elegirán 5 senadores (y 3 suplentes) y está compuesta por los partidos de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell, con 1,2 millones de electores.
Sexta Sección
En la Sexta Sección se elegirán 11 diputados provinciales (y 8 suplentes) y está compuesta por los partidos de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino, donde hay unos 600 mil ciudadanos habilitados para votar.
Séptima Sección
En la Séptima Sección se eligen 3 senadores provinciales (y 3 suplentes) y está integrada por los partidos de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo, con alrededor de 280 mil ciudadanos habilitados como electores.
Octava Sección (Capital)
En la Octava Sección se eligen 6 diputados provinciales (y 4 suplentes) y está conformada por el distrito capital de la provincia, La Plata, donde hay casi 600.000 los vecinos platenses habilitados para emitir el sufragio.
