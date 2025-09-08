Tras meses de enfrentamientos, la derrota de Javier Milei unió a Evo Morales y Luis Arce: sus mensajes

"Los liderazgos verdaderos no se extinguen con sentencias ni persecuciones: se multiplican en la memoria y la esperanza de las mayorías. Solo la unidad de nuestras fuerzas garantizará que la justicia social, la dignidad y la soberanía sigan siendo el horizonte de América Latina", concluyó.

Tras el duro enfrentamiento que mantuvo con su mentor Morales, Arce se encuentra en el final de su Gobierno y deberá entregar el mando de Bolivia el próximo 8 de noviembre al vencedor de la segunda vuelta electoral que se celebrará el 19 de octubre entre dos opositores, el centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) de Libre.