Tras meses de enfrentamientos, la derrota de Javier Milei unió a Evo Morales y Luis Arce: sus mensajes
Bolivia va camino al balotaje entre dos candidatos de derecha luego de la hegemonía durante 20 años del Movimiento Al Socialismo que lideró Evo Morales.
Tras meses de largos y duros enfrentamientos entre el presidente de Bolivia, Luis Arce, y su mentor y ex mandatario de ese mismo país, Evo Morales, volvieron a encontrarse, aunque sea fugazmente en las redes sociales, en la misma vereda. Es que el fuerte freno que los bonaerenses le impusieron a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei fue muy festejados por ambos referentes del país vecino.
En su cuenta en la red social X el presidente saliente aseguró que el triunfo del peronismo "es un claro rechazo a las políticas liberales y la reafirmación del pueblo argentino por un modelo de país que priorice el bienestar colectivo, la soberanía y la defensa de los derechos humanos, en contraposición a las políticas que buscan desmantelar el Estado y precarizar la vida de la clase obrera".
Y siguió "Este triunfo del pueblo argentino es un rechazo a la privatización, a la desigualdad social y a las recetas de ajuste neoliberal que solo benefician a unos pocos. ¡Saludamos la victoria del pueblo argentino que unido logró esta gran victoria!".
En la misma línea, Evo aseguró que "hoy nuestra Patria Grande despierta con una gran victoria: los pueblos ponen freno a la crueldad de gobiernos que sacrifican los derechos sociales para obedecer al imperio. La victoria del peronismo es un triunfo del pueblo y también una victoria contra la proscripción de nuestra hermana Cristina Fernández".
"Los liderazgos verdaderos no se extinguen con sentencias ni persecuciones: se multiplican en la memoria y la esperanza de las mayorías. Solo la unidad de nuestras fuerzas garantizará que la justicia social, la dignidad y la soberanía sigan siendo el horizonte de América Latina", concluyó.
Tras el duro enfrentamiento que mantuvo con su mentor Morales, Arce se encuentra en el final de su Gobierno y deberá entregar el mando de Bolivia el próximo 8 de noviembre al vencedor de la segunda vuelta electoral que se celebrará el 19 de octubre entre dos opositores, el centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) de Libre.
