Alberto Fernández presentó su nueva mascota en las redes sociales: "Ahora hablan de otros 'perros consejeros'"

El otro punto del aparente simpático posteo es la aclaración de "perros consejeros", que muchos interpretaron como una chicana para Milei, quien tiende a mencionar a sus mascotas como "hijos de cuatro patas" y que no mostró en público desde su llegada a la Casa Rosada.

Pidieron llevar a juicio oral a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez

El fiscal Ramiro González solicitó días atrás que el expresidente Alberto Fernández sea llevado a juicio oral por distintos episodios de violencia física y psicológica hacia su expareja Fabiola Yáñez que habría cometido durante el transcurso de toda su relación, desde 2016 hasta agosto de 2024.

En el escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que sea juzgado por los delitos de lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género contra su pareja; lesiones leves también agravadas bajo esas mismas condiciones -reiteradas en dos oportunidades-, y amenazas coactivas. En caso de ser condenado, al expresidente podría corresponderle una pena de hasta 15 años de prisión.