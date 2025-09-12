Alberto Fernández presentó su nueva mascota en las redes sociales: "Ahora hablan de otros 'perros consejeros'"
El expresidente reapareció en las redes sociales para mostrar a Lennon, su nuevo compañero. Y al parecer, aprovechó para chicanear a Javier Milei.
El expresidente Alberto Fernández, alejado de los medios y con poca actividad en redes sociales, reapareció en Instagram para presentar a su nuevo perro, Lennon, con un posteo que se interpretó como una chicana al presidente Javier Milei.
En primer lugar, la publicación del exmandatario generó confusión entre los usuarios debido a la forma en que fue redactado.
"Hace mucho que no saben de mi!!! Ahora hablan de otros 'perros consejeros'. Les cuento que no ando bien de salud y llegó para hacerme compañía Lennon", dice el mensaje. Al ser publicado en colaboración con la cuenta de su perro Dylan, muchos creyeron que era Alberto quien estuvo con complicaciones físicas, cuando en realidad se trataba de la mascota.
De todos modos, la publicación daba cuenta que la reunión de Dylan y Lennon representa "el sueño de Alberto cumplido".
El otro punto del aparente simpático posteo es la aclaración de "perros consejeros", que muchos interpretaron como una chicana para Milei, quien tiende a mencionar a sus mascotas como "hijos de cuatro patas" y que no mostró en público desde su llegada a la Casa Rosada.
Pidieron llevar a juicio oral a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez
El fiscal Ramiro González solicitó días atrás que el expresidente Alberto Fernández sea llevado a juicio oral por distintos episodios de violencia física y psicológica hacia su expareja Fabiola Yáñez que habría cometido durante el transcurso de toda su relación, desde 2016 hasta agosto de 2024.
En el escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que sea juzgado por los delitos de lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género contra su pareja; lesiones leves también agravadas bajo esas mismas condiciones -reiteradas en dos oportunidades-, y amenazas coactivas. En caso de ser condenado, al expresidente podría corresponderle una pena de hasta 15 años de prisión.
