Hugo Moyano apoya la reelección de Alberto Fernández

El miércoles, mandatario reconoció que podría participar como candidato de las PASO del Frente de Todos en las presidenciales del año próximo, en medio de las críticas del ala dura del kirchnerismo.

El día después de estas declaraciones, Moyano salió a respaldar la eventual candidatura por la reelección del presidente Fernández y también destacó su gestión al frente del Gobierno.

Consultado en Radio Futuröck si acompañaría al mandatario en caso de que pretenda someterse a una PASO para quedarse en la Casa Rosada por cuatro años más, Moyano fue tajante. “¿Y por qué no?”, se preguntó y siguió: “Si él está dispuesto a hacerlo tiene todo el derecho de hacerlo. Hay que estar en un momento tan difícil como se ha vivido y sin embargo ha demostrado un equilibro dentro de toda esta situación tan lamentable que hemos pasado desde la pandemia. Es fácil hablar y opinar de afuera cuando no tienen la responsabilidad de tomar decisiones que a veces no son simpáticas, pero son necesarias para que la gente no sufra tanto. Esto lo ha demostrado el Presidente”.

Tras contar que siempre habla con el Presidente, dijo que “lo ve bien” pese a que los medios -a quien llamó irónicamente “los cuartos”- “miran permanentemente” sus defectos. “A pesar de todo eso está firme, toma las decisiones que tiene que tomar y hasta ahora ha mantenido un equilibrio a pesar de las situaciones que hemos vivido, tan difíciles desde el punto de vista económico y de la salud”, indicó.

Qué dijo Hugo Moyano sobre su relación con Cristina Kirchner

En tanto, también se refirió a su relación con Cristina Kirchner, con quien supo tener momentos de alta fricción. “Siempre nos mandamos saludos entre los dos por intermedio de otros compañeros, todo normal, de acuerdo a lo que esta pasando”, dijo para mostrar calma en ese vínculo. Incluso contó que a veces es su hijo Pablo, de buena sintonía con Máximo Kirchner, quien le hace llegar las palabras de la vicepresidenta.

"Yo lo que dije es que estuvieran todos juntos para evitar que los sectores estos que están al acecho puedan apoderarse del poder y del gobierno para entregar todo el patrimonio de los argentinos. Tratemos de evitarlo", señaló respecto a una Primaria del oficialismo el año próximo.

La crítica del sindicalista es a la oposición de Juntos por el Cambio y a la posibilidad de una derrota en las presidenciales de 2023.

"Viene una tendencia importante para el país y sería lamentable que esa tendencia favorable que vamos a tener durante muchos años, por la energía, una tendencia importante, y si los señores que estuvieron en el último gobierno llegan al poder van a entregar todo, esto tenemos que defender los argentinos", insistió.

A pesar de la dura negociación salarial que lleva adelante el Gremio de Camioneros, con amenaza de paro incluida, Moyano elogió el rol de Gobierno en las discusiones paritarias.

"A pesar de todo lo que está pasando, el Gobierno nunca puso trabas a la discusión paritaria", enfatizó el dirigente antes de un nuevo encuentro con el sector empresarial, a partir de las 14.30, para intentar llegar a un acuerdo.