Ni la familia la quiere: sobrino de Granata repudia su mensaje por el atentado a Cristina Kirchner

"Yo me separo de lo que ella tuiteó. A mí me mandan mensajes de los conocidos del barrio preguntándome por qué ella tuitea tal cosa o si es verdad. Entonces, ayer no fue un caso aparte y lo dejé explícito porque es desafortunada, salió rápido y no pensó. Le mandé un mensaje pero cuando mi tía sienta una posición no podemos tener un debate o un diálogo", dijo.

Ante esto, Granata le respondió con un tuit en el que asegura que “el amor no tiene ideología”.

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1565720974988820481 El amor no tiene ideologías pic.twitter.com/p9r9qiK5xe — Amalia Granata (@AmelieGranata) September 2, 2022