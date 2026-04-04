Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete por los créditos hipotecarios del Banco Nación

Los funcionarios de Javier Milei reciben créditos hipotecarios mientras las familias se endeudan para comer

La realidad del país exhibe dos caras opuestas. Por un lado, millones de familias argentinas se ven asfixiadas por la inflación y recurren a deudas para sobrevivir. Por el otro, en las altas esferas del Gobierno de Javier Milei, funcionarios y legisladores disfrutan de millonarios créditos hipotecarios otorgados por el Estado.

La desesperación de las familias: endeudarse para comer

De acuerdo a un reciente informe de la consultora Centrix, citado por Infobae, el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos ha llegado a cifras alarmantes. Los datos son contundentes y reflejan una fragilidad financiera extrema en la clase media y baja:

No llegan a fin de mes: Más del 50% de los hogares encuestados reconoce que no logra cubrir los gastos esenciales hasta el día veinte de cada mes.

Deudas para sobrevivir: El 56% de las personas tuvo que tomar algún tipo de deuda en los últimos seis meses, utilizando ese dinero no para bienes durables, sino para el gasto corriente: comer, pagar servicios u otras deudas previas.

Alta morosidad: Nueve de cada diez hogares endeudados declaran tener grandes dificultades para afrontar los pagos de esas deudas, lo que se refleja en los índices de morosidad del Banco Central.

Tasas usurarias: Ante la imposibilidad de calificar en bancos, las familias caen en el refinanciamiento de tarjetas (con tasas del 240% anual) o piden préstamos en billeteras virtuales (180% anual) e incluso a prestamistas de barrio.

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El "festival" de créditos para los funcionarios libertarios

Mientras la población general lucha por cubrir sus necesidades básicas, un reporte del diario Página/12 sacó a la luz una extensa lista de funcionarios y legisladores oficialistas que se beneficiaron con abultados créditos del Banco Nación, la misma entidad que el Gobierno intentó privatizar bajo el argumento de "mejorar su transparencia".

Los préstamos, otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente de la entidad bancaria, alcanzan cifras multimillonarias. Entre los beneficiados más destacados se encuentran:

Federico Furiase: El actual secretario de Finanzas engrosó sus pasivos con un crédito por $367 millones (unos USD 276 mil) otorgado en agosto de 2025.

Felipe Núñez: El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y hombre cercano a Luis Caputo, solicitó un préstamo por $373 millones (USD 315 mil).

Juan Pedro Inchauspe: Integrante del directorio del BCRA, se llevó el monto más alto registrado con un crédito de $510 millones (más de USD 360 mil).

Juan Pablo Carreira ("Juan Doe"): El conocido jefe de los trolls libertarios obtuvo un crédito por $113 millones (unos USD 76 mil).

Sharif Menem: El joven de 24 años, hijo de Lule Menem, recibió la suma de $357 millones .

Legisladores beneficiados: Los diputados Alejandro Bongiovanni ($255 millones), Mariano Campero ($322 millones), Santiago Santurio ($340 millones) y Lorena Villaverde ($227 millones) también accedieron a estas líneas de financiamiento.

Tras la filtración de esta nómina, procesada a través de la Central de Deudores del Banco Central, la oposición presentó un pedido de informes para investigar el marco regulatorio y determinar si existió algún tipo de otorgamiento discrecional por parte del Banco Nación hacia los funcionarios del actual Gobierno.