Arde Chubut: Chile ofreció ayuda para enfrentar los incendios en la Patagonia
En medio de la emergencia ambiental, ambos gobiernos destacaron la importancia de la cooperación regional para combatir el avance del fuego.
La gravedad de los incendios forestales que golpean distintas regiones de la Patagonia generó una inmediata reacción del gobierno chileno. Este viernes, Chile manifestó oficialmente su disposición a colaborar con la Argentina para hacer frente a la emergencia, en un gesto de cooperación bilateral que busca reforzar el operativo de combate contra las llamas.
La iniciativa fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde subrayó el valor de la solidaridad entre países vecinos frente a situaciones críticas: “Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.
El ofrecimiento tuvo una rápida respuesta por parte del canciller argentino, Pablo Quirno, quien expresó su agradecimiento y remarcó el impacto positivo que tendrá la ayuda en el operativo desplegado en el sur del país: “Muchísimas gracias, Alberto, por el apoyo y cooperación de Chile y por la pronta respuesta que nos permitirá contar con más recursos para enfrentar los incendios en Chubut”.
Los focos ígneos afectan con mayor intensidad a zonas cordilleranas patagónicas, donde las condiciones climáticas y la extensión del fuego mantienen en máxima alerta a las autoridades nacionales y provinciales. En este contexto, la articulación con países vecinos se vuelve clave para fortalecer la capacidad de respuesta y acelerar las tareas de control y extinción.
La cooperación internacional aparece así como una pieza central de la estrategia para contener una de las emergencias ambientales más complejas del verano.
Incendios sin control en Chubut: confirman hallazgo de combustible y apuntan a ataque intencional
Lo que comenzó como una catástrofe ambiental en la cordillera de Chubut ha derivado en una causa penal de alta complejidad, y mientras avanza la investigación, este sábado el gobernador, Nacho Torres, confirmó que los incendios que afectan a la región son intencionales, una hipótesis que cobró fuerza tras el hallazgo de pruebas clave en el terreno.
De esta manera, en declaraciones a C5N, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, reveló detalles alarmantes sobre el inicio del foco ígneo en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo, donde más de 5.000 hectáreas ya fueron arrasadas por las llamas.
En primer lugar, los peritos identificaron el punto de inicio y trabajan con indicios de acelerantes. Encontraron restos de combustible en el lugar exacto donde se habría originado el incendio el pasado lunes.
"Aquí no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural", sentenció el fiscal, quien trabaja en conjunto con peritos de la Policía Federal y equipos técnicos provinciales para dar con los responsables.
En este sentido, este mismo sábado la Justicia difundió una imagen del punto cero donde se inició uno de los focos en El Hoyo. Además, un vecino declaró haber visto a tres personas prender fuego de noche, en una zona boscosa sin accesos ni tendido eléctrico.
