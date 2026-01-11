Arde Chubut: Chile ofreció ayuda para enfrentar los incendios en la Patagonia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2010115309789675576?t=gbBunauWT9EW5DFR7YRE4w&s=19&partner=&hide_thread=false Muchísimas gracias Alberto por el apoyo y cooperación de Chile y por la pronta respuesta que nos permitirá contar con más recursos para enfrentar los incendios en Chubut. — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 10, 2026

Embed - SITUACIÓN CRÍTICA: FUEGO SIN CONTROL en la PATAGONIA

Incendios sin control en Chubut: confirman hallazgo de combustible y apuntan a ataque intencional

Lo que comenzó como una catástrofe ambiental en la cordillera de Chubut ha derivado en una causa penal de alta complejidad, y mientras avanza la investigación, este sábado el gobernador, Nacho Torres, confirmó que los incendios que afectan a la región son intencionales, una hipótesis que cobró fuerza tras el hallazgo de pruebas clave en el terreno.

De esta manera, en declaraciones a C5N, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, reveló detalles alarmantes sobre el inicio del foco ígneo en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo, donde más de 5.000 hectáreas ya fueron arrasadas por las llamas.

En primer lugar, los peritos identificaron el punto de inicio y trabajan con indicios de acelerantes. Encontraron restos de combustible en el lugar exacto donde se habría originado el incendio el pasado lunes.

"Aquí no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural", sentenció el fiscal, quien trabaja en conjunto con peritos de la Policía Federal y equipos técnicos provinciales para dar con los responsables.

En este sentido, este mismo sábado la Justicia difundió una imagen del punto cero donde se inició uno de los focos en El Hoyo. Además, un vecino declaró haber visto a tres personas prender fuego de noche, en una zona boscosa sin accesos ni tendido eléctrico.