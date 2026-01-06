Lucas Pratto tiene nuevo club y jugará la Copa Libertadores: quiere romper un récord histórico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2008532266935521727?s=20&partner=&hide_thread=false [EXCLUSIVO] Lucas Pratto vuelve al fútbol de Chile: jugará en Coquimbo.

*En las próximas horas, firmará contrato por un año.

Su equipo disputará Copa Libertadores y si el Oso marca 2 goles será el máximo anotador histórico argentino de la competencia. #TratoHecho pic.twitter.com/MKXcWIOEVi — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

La segunda etapa de Lucas Pratto en el fútbol de Chile

Esta será la segunda experiencia de Lucas Pratto en el fútbol chileno. Entre 2010 y 2011, el delantero jugó en Universidad Católica tras su paso por Unión de Santa Fe, donde dejó una buena imagen al marcar 16 goles en 46 partidos. Aquel rendimiento le permitió dar el salto al fútbol europeo, cuando fue transferido al Genoa de Italia. Ahora, más de una década después, regresará a Chile con un rol clave dentro de un equipo que viene de lograr el primer título de Primera División de su historia, obtenido en 2025.