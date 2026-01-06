Lucas Pratto tiene nuevo club y jugará la Copa Libertadores: quiere romper un récord histórico
Tras su salida de Sarmiento, el delantero será refuerzo de Coquimbo Unido, campeón de Chile, y disputará la Copa Libertadores 2026 en busca de un récord histórico.
Luego de quedar con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Sarmiento, Lucas Pratto analizó distintas alternativas para su futuro inmediato. Aunque tenía una chance concreta de jugar la Primera Nacional con Chacarita, el delantero decidió desestimar esa posibilidad y regresar al fútbol chileno.
Según informó el periodista César Luis Merlo, el Oso es nuevo refuerzo de Coquimbo Unido, reciente campeón de la Primera División de Chile. El equipo trasandino disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores y formará parte del bombo 3 en el sorteo del certamen.
En las próximas horas, Pratto viajará a Chile para firmar su contrato con Coquimbo. El vínculo será por una sola temporada y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con el desafío de afrontar la doble competencia y sostener al club en lo más alto del torneo local.
La segunda etapa de Lucas Pratto en el fútbol de Chile
Esta será la segunda experiencia de Lucas Pratto en el fútbol chileno. Entre 2010 y 2011, el delantero jugó en Universidad Católica tras su paso por Unión de Santa Fe, donde dejó una buena imagen al marcar 16 goles en 46 partidos. Aquel rendimiento le permitió dar el salto al fútbol europeo, cuando fue transferido al Genoa de Italia. Ahora, más de una década después, regresará a Chile con un rol clave dentro de un equipo que viene de lograr el primer título de Primera División de su historia, obtenido en 2025.
El récord histórico que puede alcanzar en la Copa Libertadores
La participación de Coquimbo Unido en la fase de grupos de la Copa Libertadores le asegura a Pratto al menos seis partidos en el certamen. En ese contexto, el delantero buscará convertirse en el máximo goleador histórico en actividad de la competencia.
Actualmente, suma 30 goles en la Copa Libertadores y aparece por detrás de Gabigol y Miguel Borja, ambos con 31 tantos, aunque ninguno disputará la edición 2026. Con dos goles más, el Oso quedará en lo más alto de ese ranking. Además, si alcanza los 32 goles, superará a Daniel Onega y se convertirá en el argentino con más tantos en la historia de la Copa Libertadores, un logro que podría coronar una extensa y destacada trayectoria internacional.
