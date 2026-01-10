¿Conviene cruzar a Chile para comprar un celular? Los detalles a tener en cuenta
Uno de los dispositivos más elegidos durante el último tiempo es el Samsung S25 Ultra, valorado por su potencia y rendimiento. Los detalles en la nota.
El mercado de dispositivos móviles experimento un crecimiento notable en los últimos años, con una mayor diversidad de modelos y marcas que compiten entre sí con el objetivo ofrecer el mejor teléfono. En este marco de puja constante, el consumidor es el principal beneficiado, ya que los fabricantes impulsa la innovación, con equipos más potentes, conectividad avanzada y tecnología de punta.
Uno de los celulares que marcará el ritmo en este 2026 será el nuevo Samsung S25 Ultra, posicionándose como un celular premium. En este contexto, el mercado chileno se consolidó como un destino atractivo para los argentinos, con precios más competitivos y novedades tecnológicas que abarcan celulares, laptops, televisores y diversos accesorios.
Los detalles sobre el nuevo Samsung S25 Ultra
El Samsung Galaxy S25 Ultra combina un diseño premium y resistente con inteligencia artificial avanzada, que permite gestionar mensajes, recordatorios y aplicaciones mediante comandos de voz.
Su cámara ofrece fotos y videos de alta calidad incluso de noche, con herramientas de edición y eliminación de ruido. Equipado con el potente Snapdragon 8 Elite, pantalla de biseles delgados y acabado en titanio, asegura rendimiento, seguridad y una experiencia tecnológica completa para los usuarios más exigentes.
¿Conviene comprar en Chile o en Argentina?
El principal atractivo de comprar el Galaxy S25 Ultra en Chile suele ser el precio, aunque el dispositivo resulta más barato en Argentina que en el país vecino. Mientras que en Ripley Chile se vende por $1.209.990 CLP, en nuestro territorio el mismo equipo cuesta $1.735.395 ARS, lo que al tipo de cambio hace que comprarlo localmente salga más económico.
