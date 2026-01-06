Vacacionar y ahorrar en Chile: playas baratas y poco conocidas para disfrutar del verano

Los Molles Los Molles se ubica en la Región de Valparaíso. Tripadvisor

Los Molles, en la Región de Valparaíso, es un pequeño pueblo costero pensado para quienes buscan calma y contacto con la naturaleza. Su playa de arena fina, los senderos y las áreas protegidas crean un entorno cuidado y sereno.

La disponibilidad de cabañas hace que sea una opción cómoda y conveniente para los turistas durante el verano. Por otro lado, su ubicación cerca de Santiago y Valparaíso lo hace perfecto para una escapada de fin de semana sin perder días en el trabajo.