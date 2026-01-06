Vacacionar y ahorrar en Chile: playas baratas y poco conocidas para disfrutar del verano
Estos destinos son ideales para los amantes de la serenidad y las aventuras al aire libre. Conocé todos los detalles en la nota.
El verano acecha más que nunca con sus altas temperaturas, provocando sofocación y, en algunos casos, malestar en una gran porción de los usuarios. Por este motivo, muchos buscan escabullirse y escaparse del calor en algunas de las tantas playas que se pueden encontrar en el territorio sudamericano. Allí no solo tendrán aire fresco, sino también serenidad y diferentes actividades al aire libre.
Chile, por ejemplo, dispone de extensas playas que atrapan a los turistas con sus aguas cristalinas y hospitalidad de su habitantes. Sin embargo, en caso de buscar más actividad y vida nocturna, Río de Janeiro o Mar del Plata aparecen como las mejores opciones.
Las playas ideales para vacacionar en Chile
Iloca se presenta como un pueblo costero accesible en el centro de Chile, muy elegido por familias que buscan un ritmo de vida tranquilo. Su amplia playa abierta y el entorno natural permiten disfrutar de jornadas relajadas.
Además, cuenta con alojamientos accesibles, restaurantes que preparan platos típicos del país trasandino y un ambiente que invita a desconectarse de la rutina diaria, convirtiéndolo en una opción ideal para vacaciones de verano centradas en descanso y simplicidad.
Dichato, ubicado en la comuna de Tomé, Región del Biobío, es un balneario familiar con precios amigables para el bolsillo. Sus playas de arena clara y aguas tranquilas ofrecen un lugar seguro para relajarse, mientras que algunas zonas permiten practicar deportes acuáticos gracias a la temperatura agradable del agua.
Los Molles, en la Región de Valparaíso, es un pequeño pueblo costero pensado para quienes buscan calma y contacto con la naturaleza. Su playa de arena fina, los senderos y las áreas protegidas crean un entorno cuidado y sereno.
La disponibilidad de cabañas hace que sea una opción cómoda y conveniente para los turistas durante el verano. Por otro lado, su ubicación cerca de Santiago y Valparaíso lo hace perfecto para una escapada de fin de semana sin perder días en el trabajo.
