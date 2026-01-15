Axel Kicillof instó a abrir el juego a nuevos espacios para construir una alternativa "amplia y federal"

kicillof taitana

"Todo número de inflación es alto, lo mejor es que sea lo más bajo posible. El programa de Milei pretende bajar la inflación con el dólar, que genera los problemas de que es más barato comprar y veranear afuera. Es una política fuertemente recesiva", fustigó Kicillof.

"Necesitamos que esta política económica cambie, no hay forma que se recupere el empleo, la industria y los salarios", afirmó el gobernador y exigió al Presidente le devuelva los fondos "le robaste" a las provincias.