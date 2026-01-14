Javier Milei recibió en Casa Rosada a dos de los argentinos que fueron rehenes de Hamas

Durante el encierro, vivió en condiciones de privación extrema: “Hubo un tiempo en que nos dieron 250 mililitros de agua y media pita al día. Oscuridad total, y se oían los estómagos de la gente. Les suplicamos que nos dieran otra cucharada de mermelada, algo más pequeño, pero no nos dieron nada”.

Cunio marcó el profundo impacto que persiste tras su liberación: “No es fácil regresar del cautiverio e intentar formar una familia como si nada hubiera pasado, especialmente cuando se tienen niñas pequeñas. Poco a poco están volviendo a confiar en mí, a quererme más cerca. Las cosas están empezando a volver a su sitio”, dijo al Canal 23 de Israel.

El cautiverio también estuvo marcado por la incertidumbre sobre el destino de los miembros de su familia; la primera separación tras el ataque dejó a sus hijas gemelas bajo distintos cuidados y la familia solo logró reunirse más adelante en el hospital Nasser, donde comprobaron que Emma se encontraba con pérdida de peso y con sarpullidos.

hermanos cunio

Cunio también denunció la manipulación de la información por parte de Hamás, cuyos miembros le aseguraron que su esposa había rehecho su vida, una mentira que, en sus palabras, llegaba a calar en la mente del rehén por la vulnerabilidad psicológica del encierro.

El caso de Esther Cunio cobró notoriedad internacional después de conocerse que evitó el secuestro al declarar que era admiradora del futbolista Lionel Messi, lo que llevó a los milicianos que ingresaron en su vivienda a dejarla en libertad. Desde ese momento, se transformó en un referente de fortaleza y esperanza para la comunidad que pidió por la liberación de todos los rehenes.

Pese al reencuentro de los exrehenes con sus familias, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos solicitó públicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu que no avance con la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás hasta que no se restituyan los restos de Ran Gvili, soldado israelí que también fue secuestrado en octubre del 2023. “Hasta que Ran regrese, el Estado de Israel no podrá cerrar su herida más profunda ni iniciar el proceso de recuperación y sanación que tanto necesita”, sostuvo.