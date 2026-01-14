Manuel Adorni confirmó el arancel cero para importación de celulares y prometió "mejores precios para todos"

Los fundamentos de la medida señalan que la reducción de la carga impositiva tiene como fin último facilitar el acceso de la población a bienes de consumo masivo que resultan esenciales en la vida cotidiana actual.

De acuerdo con el texto oficial, se espera que la mayor competencia entre marcas y modelos redunde en una baja de los precios de mercado, permitiendo a los usuarios actualizar sus dispositivos con una menor brecha respecto a los valores internacionales.

Con la implementación de este decreto, el Gobierno busca no solo beneficiar el bolsillo del consumidor, sino también incentivar la modernización del parque tecnológico móvil en Argentina.

El sector comercial aguarda ahora el impacto real en las vidrieras, mientras se analiza cómo responderá la industria local ante la llegada de productos importados sin el peso de las tasas aduaneras que rigieron durante las últimas décadas.