Javier Milei viajará a Mar del Plata a fin de mes para participar del "Derecha Fest"

milei derecha fest Javier Milei en la "Derecha Fest"

Este viernes, el Presidente viajará a Córdoba para participar del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la localidad homónima, que tendrá como atracción principal al reconocido cantautor el Chaqueño Palavecino.

Para el fin de semana el mandatario tiene previsto realizar un viaje relámpago a Asunción, en Paraguay, con el propósito de asistir a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y luego emprenderá la partida hacia Suiza, para participar del Foro Económico de Davos que se celebrará entre el 19 al 23 de este mes.